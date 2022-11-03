七人欖球開鑼｜最少3大型賽事復辦未明　FIBA3X3籃球首在港舉行

七人欖球賽（Rugby Seven）本周五（4日）開鑼，但新冠病毒疫情下多項體育盛事受制於防疫政策，相繼延期或取消，甚至移師海外舉行，最少三個已延期逾年的國際賽事，至今未見何時在港復辦消息，包括「保誠香港網球公開賽」、「香港高爾夫球公開賽」及「浪琴表香港馬術大師賽」。



不過單車節及渣打馬拉松將會復辦，三人籃球「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」則首度落戶香港，本月底舉行比賽。



國際龍舟邀請賽主辦單位早前宣布，賽事將移師泰國舉辦。（資料圖片）

國際龍舟邀請賽轉泰國舉行 香港公開羽毛球錦標賽取消

疫情持續逾三年，多個國際賽事相繼延期，近月世界各國陸續復常，惟本港防疫政策致多項大型體壇盛事「胎死腹中」。其中香港國際龍舟邀請賽，大會早前公布將移師至泰國舉辦；另香港公開羽毛球錦標賽，亦已於月前宣告取消。

受疫情影響，「保誠香港網球公開賽」延期兩年，惟大會至今未公布會否於今年內復辦。（Getty Images）

網球公開賽已延期兩年

仍有多個屬於「M品牌」的國際賽尚未「見影」，其中延期兩年的「保誠香港網球公開賽」，尚未於官網公布會否於今年內復辦。賽事過去雲集多名重量級球手來港對壘，入場觀眾座無虛席。

屬於「M品牌」的「香港高爾夫球公開賽」 自去年宣布延期後，至今未見下文。（張浩維攝/資料圖片）

浪琴表香港馬術大師賽曾連續七年亞洲博覽館舉行

「香港高爾夫球公開賽」 自去年宣布延期後，至今未見下文。連續七年於亞洲博覽館舉行的室內馬術障礙賽「浪琴表香港馬術大師賽」，則自2020年取消，同樣未見大會任何消息。已於今年5月底至7月中舉行的「FIVB世界女排聯賽」，亦未有落戶香港進行分組賽事。

▼10月23日 新世界維港泳第二度疫情下舉行▼



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其他體育盛事則需在符合當局條件下有限度舉行，以上月23日圓滿結束的維港渡海泳為例，參賽名額共1,500 個，泳手亦必須符合「疫苗通行證」及疫苗接種要求，另需在活動舉行前48小時內，接受大會安排的核酸檢測，並取得陰性結果，及遞交電子健康申報表，在比賽當日必須自行做快速抗原測試及使用「安心出行」進入賽區。

前體育專員：疫情趨穩定 有單位籌備在港重新進行賽事

剛卸任的體育專員楊德強於維港泳賽事當日承認，有不少國際賽事選擇到外國進行，但本港疫情已漸趨穩定，知悉不同主辦單位及體育部門，已籌備將賽事重新安排在香港進行。他續指，香港有很多舉辦大型賽事的經驗，有信心賽事會陸續回流，如果疫情沒有大變化，相信明年會有更多國際賽事在香港舉行。

剛卸任體育專員的楊德強早前指本港疫情已漸趨穩定，知悉不同主辦單位及體育部門，已籌備將賽事重新安排在香港進行。（江麗盈攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄上月底則指，以往在港舉辦的體育活動亦有增有減，「個別一兩個項目有其他的考慮，去第二度試吓先，我們都要接受。」他稱不少大型賽事仍在港舉辦，政府會與香港體育總會聯絡，鼓勵他們安排更多國際賽事到港。

七人欖球賽、三人籃球大師賽即將舉辦

翻查資料顯示，今年第四季將有多項屬於港府「M品牌」即大型國際賽事在港上演，包括明日一連三日（4至6日）舉行的國際七人欖球賽，大會亦已獲港府「開綠燈」，准許球迷在觀眾席飲食，不過進場前需做快測證實無染疫。

三人籃球「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」則首度落戶香港，並已獲官方認可、被列入「M品牌」活動，將於本月26日起一連兩日舉行。

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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單車節12月復辦 渣馬延至明年2月舉行

緊隨其後則是已連續三年停辦的國際香港壁球公開賽，將訂於本月28日至下月4日復賽。香港單車節亦在停辦三屆後，將於12月18日回歸，賽事再以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋6區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋等多個建築及主要幹道等。

一度宣告取消的渣打馬拉松，則已敲定於明年2月12日舉行第25屆，參賽名額暫定為2.5萬人，同時亦會邀請海外跑手參加。香港田徑總會主席關祺前日於記者會表示，正積極與政府協商，盼參賽名額仍有上調空間。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼

