維港泳2022｜39歲母親脊椎突長血瘤須坐輪椅　學游水復健渡海衝線

維港泳今早（23日）順利舉行，1,203名參賽者中，不乏曾有渡海經驗的游泳健將，但原來在多名身姿矯健的泳手中，有一名女參賽者上岸後卻坐著輪椅，須親友在旁照顧。她名叫陳頴思，今年4月發現脊椎疾病，經手術後不良於行，惟在復康過程中，她愛上游泳並迅速恢復，由下半身失去知覺，到逐漸可扶著拐杖到海邊游泳，甚至今天「游」出重要一步。她希望可成為3歲女兒的榜樣，學會相信自己，「游水畀返我一種速度感，平時陸地上面已經比一般人行得慢。但藉住游水嘅時候，我唔會係比一般人游得慢。」



+ 17

馬拉松愛好者脊椎患病 手術後下半身失知覺

運動可培養堅毅的意志，創造生命的奇蹟。39歲的陳頴思原是一名馬拉松愛好者，曾遠赴日本參賽，但她在今年4月工作時，突然感到腰痛，經診斷後發現脊椎內長出血瘤。當時醫生告知情況危急，或有生命危險，即使接受手術，仍有機會半身不遂，從此不良於行。

最後她在經歷8小時手術逃離「死門關」，惟下半身失去知覺，無法自理生活，需重新學習移動雙腳，經多番努力下，終可扶著兩支拐杖離院，「嗰刻好擔心好迷茫，連最基本自理都做唔到，無論轉身、冚被，連飲啖水都要人幫。」

6月接觸游泳遇圓桶形水母︰跑步見唔到嘅景象

惟陳頴思須把握僅半年黃金期恢復，便在此時真正接觸游泳。醫生及物理治療師建議可嘗試游泳，剛巧她的丈夫為游泳愛好者，於是到泳池活動雙腳，意外發現康復進度良好，更逐漸從踢水恢復至游到對面池，其後6月更在機緣巧合下首次「下海」游泳。

雖然游泳的時間並不長，但她認為全身陷在海中，能感受與天空融為一體，就像身處在畫中。她亦指，游泳與馬拉松同樣可帶來速度感，根據天氣、海浪、水溫，每次有著嶄新的體驗及驚喜，例如曾看過魚兒在水上跳，亦曾遇到圓桶形的水母，「呢個係跑步見唔到嘅景象。」

+ 1

9月水試扶拐杖入場 41分鐘游完1500米

直至9月，陳頴思被朋友邀請一同報名參加維港渡海泳，需要通過水試競逐名額。她笑指，當時因感到緊張整夜失眠，翌日扶著拐杖進入會場時，更被接待處職員反問是否參賽者。其後她以41分鐘的成績完成1,500米，「嗰下好開心我可以游維港泳，終於有機會游到喇！」

直至今早實戰，她笑說沒想到維港水質潔淨，又形容感覺奇妙。她表示，在一眾泳手的陪伴下，遵循教練的指導，穿過一個又一個浮球，當抬頭看到終點的橫額，內心更感到不捨：「冇諗過用自己能力遊過對面海。」

她坦言，直至今日雙腳仍然感到麻痺及不聽使喚，因此以自由式為主，蛙式為輔助，依靠上半身的力量支撐整個比賽。但游泳確實為她重新培養自信，「游水畀返我一種速度感，平時陸地上面已經比一般人行得慢。但藉住游水嘅時候，我唔會係比一般人游得慢。」

陳頴思現時育有一名3歲的女兒，她希望可透過游泳成為榜樣，學會相信自己及感恩的心。她明言下屆會繼續參賽，每個比賽將視為「最後一次」，盡力挑戰個人成績，「無論你有任何困難，人生唔會一切順境，但都要慢慢克服，要調整心情面對佢。」

最年輕參賽者未滿12歲 出發即被其他泳手拉扯

除了殘障人士外，今屆最年輕的參賽者，為兩日後年滿12歲的陳同學。首次參賽的他表情毫不感到畏懼，更表示氣氛熱鬧及水溫舒服。但他建議主辦方可擴闊起步點，因「起步嗰陣俾人拉拉扯扯」，多名參賽者為爭奪頭位，比賽期間拉動浮波及「打手」，幸好沒有受傷能成功衝過終點。

胡先生指今天水溫適合。（夏家朗攝）

63歲的退休長者胡先生每周游泳一至兩次，他在周五起已留意位於南海的熱帶低氣壓，笑指主辦方對賽事能否如期舉行，亦感到提心吊膽。他表示，今日的水溫舒適，惟希望下屆可放寬更多泳手參加，讓氣氛更熱烈。「我自己60幾歲人，好多時都有逆境或唔暢順，其實呢啲好常見。做好自己準備，如果唔得嘅咪下次。」