維港泳2022｜泳總冀明年增名額　體育專員：有條件復辦更多賽事

本港疫情橫行，一度在停辦邊緣的新世界維港泳，今早（23日）順利舉辦。主辦方公布，1,500人報名的維港泳，今日共有1,203人參與比賽，兩成人「甩底」，出賽的全部人在限時內衝線，形容為「係最成功嘅一次」，僅約10人因抽筋及不適中途放棄賽事，有信心明年爭取更多參賽名額至最高6,000個，惟出發地點將有所調整。體育專員楊德強則表示，隨著防疫措施放寬，以香港的辦賽經驗，有信心更多賽事將回流。



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中國香港游泳總會會長王敏超在總結時表示，因熱帶低氣壓位於南海一帶，昨日曾擔心天氣突變有礙比賽舉行，幸好天公造美，最終成功舉行。

泳總王敏超稱「最成功嘅一次」

大會早前公布報名人數達3,448人，較1,500人限額多出近2,000人，須經水試競逐名額。王敏超公布，今日共有1,203人參與比賽，僅約10人因中途抽筋或感到不適，需登船放棄賽事；亦有1人參賽前因確診未能參賽，其餘人均在限時內衝線，形容為「係最成功嘅一次」。另外，有1名參賽者送往伊院治理。

中國香港游泳總會會長王敏超形容今屆賽事是最成功的一次。 （夏家朗攝）

他又指，有信心明年可爭取更多參賽名額，恢復過去最高的4,000個，甚至5,000至6,000個，根據過往經驗，報名人數必定超出名額，故有信心未來舉辦更大型的賽事。惟人數增加後，賽事起點亦需作相應調整，或分為兩至三個起步點，因灣仔金紫荊廣場有升旗儀式，時間上較緊迫，現時選址包括灣仔東海岸，以容納更多泳手出發。

體育專員楊德強表示，本港已恢復舉辦不同賽事，包括上月國際足球友誼賽香港對的足球賽、香港桌球大師賽，即將舉辦的七人欖球賽及壁球賽。他指，基於最近舉辦的賽事順利舉行，若疫情確診數字下降，可考慮放寬參賽或觀眾人數。

體育專員楊德強表示，若疫情確診數字下降，可考慮放寬參賽或觀眾人數。 （夏家朗攝）

楊德強料有賽事回港香港舉行

他表示，過去確實有數個賽事搬至其他地區，但隨著本港放寬入境措施，加上本港具有條件及辦賽經驗，認為該批賽事會考慮回流。他亦引述體育總會指，不少賽事將在明年中復辦，相信更多賽事會陸續舉行。

問到疫情受控，會否再放寬賽事安排。楊德強表示，「0+3」措施能方便運動員入境，早前七人欖球賽的閉環管理，與參賽隊伍商討後，決定安排不變，認為可保障球員健康，現時已售出兩萬多張門票。至於明年初舉辦的渣打馬拉松，他透露田總已邀請外地運動員參賽。

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馬鞍山白石興建第二個體育園

《施政報告》提到將在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，以推廣體育文化。楊表示，現時本港棒球及板球並無標準場地，以提供觀眾席位，惟該園落成後，則可提供多元化的國際標準場地，涵蓋溜冰場，室內田徑場，滑板場地等。至於收費方面，現時仍在研究中，估計將參考康文署的收費。