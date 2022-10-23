強制檢測｜66大廈上榜　涉玖瓏山、迎海．星灣、嘉湖山莊等

疫情逐漸回穩，醫務衞生局今晚（23日）發出最新一份強制檢測公告，共66幢大廈上榜，其中有63幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，包括元朗警察已婚宿舍、沙田玖瓏山天瓏閣、將軍澳帝景灣、荃灣萬景峯等，並以沙田區佔最多，合共有10幢上榜。

政府提醒，任何人倘在10月17日至23日身處有關大廈超過2小時，須在周一或周二（24及25日）進行核酸檢測。



▼10月23日 強制檢測公告名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有63幢大廈被納入強制檢測公告，當中以沙田區最多，共佔10幢，包括沙田玖瓏山天瓏閣1座、馬鞍山迎海．星灣20座等。此外，沙田愉田苑亦有兩幢上榜，包括愉逸閣及愉和閣。

元朗8幢上榜 朗晴居佔兩幢

排名第二位則為元朗區，合共有8幢上榜。上榜名單包括元朗警察已婚宿舍、新時代廣場6座、天水圍嘉湖山莊景湖居9座等，而元朗朗晴居的1座、5座亦在名單內。

另外，天水圍天悅邨悅富樓、天盛苑盛志閣，以及元朗洪福邨洪歡樓亦同樣上榜。

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東區、觀塘區各佔7幢

另外，東區及觀塘區亦各佔7幢。在東區，鰂魚涌康山花園的9座、10座均在名單內，同時亦有筲箕灣明華大廈C座、筲箕灣愛蝶灣7座等；至於觀塘區，則有牛頭角淘大花園O座、觀塘康寧閣等。

此外，另有3幢大廈因污水樣本陽性而上榜，分別有秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓、大埔大埔頭華樂豪庭、鴨脷洲悅海華庭2座。

增3109幢確診大廈

確診大廈方面，共8,898幢大廈上榜，其中3,109幢大廈為新上榜或再有確診個穼。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括淺水灣The Lily、赤柱村道50號、御濤灣洋房、舂坎角大潭紅山半島7座、西半山THE BABINGTON、堅尼地城加多近山、九肚山澐灃洋房、九龍塘賢文禮士洋房等。

▼10月23日 確診大廈名單▼



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10月19日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

上環文咸西街24號南北行

半山區羅便臣道83號輝鴻閣

堅尼地城加惠臺 2 座



柴灣新翠花園 4 座

筲箕灣明華大廈 C 座

筲箕灣愛蝶灣 7 座

鰂魚涌康山花園 10 座

鰂魚涌康山花園 9 座

北角英皇道 125-133 號月明樓

北角富澤花園富達閣



灣仔鳳凰閣 5 座

灣仔廣生行大廈 D 座



鴨脷洲海怡半島美暉閣

薄扶林寶翠園 1 座



油塘油翠苑沃美閣

油塘油塘邨美塘樓

牛頭角淘大花園 O 座

牛頭角定業街36號定業大廈

牛頭角利基大廈 A 座

觀塘康寧道 55 號康寧閣

觀塘裕民中心 2 座



黃大仙翠竹花園 3 座

橫頭磡富強苑富康閣

橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

牛池灣威豪花園 3 座



大角咀柏景灣 9 座

大角咀浪澄灣 7 座



紅磡海逸豪園 12A 座

土瓜灣帝庭豪園 2 座



荃灣萬景峯 2 座



青衣青華苑華璇閣

青衣宏福花園 4 座

青衣灝景灣 1 座



天水圍天悅邨悅富樓

天水圍天盛苑盛志閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 9座

元朗洪福邨洪歡樓

元朗朗晴居 1 座

元朗朗晴居 5 座

元朗警察已婚宿舍

元朗新時代廣場 6 座



沙田水泉澳邨喜泉樓

沙田愉翠苑愉庭閣

沙田愉田苑愉逸閣

沙田愉田苑愉和閣

沙田銀禧花園 8 座

沙田富豪花園富儷閣

沙田玖瓏山天瓏閣 1 座

馬鞍山迎海．星灣 20 座

馬鞍山錦英苑錦順閣

大圍金獅花園金富閣



大埔逸雅苑逸欣閣

大埔海寶花園 A 座



上水寶石湖邨碧玉樓

粉嶺碧湖花園 1 座

粉嶺碧湖花園 2 座



東涌富東邨東埔樓



屯門富泰邨君泰樓

屯門兆康苑兆寧閣

屯門兆康苑兆平閣

屯門兆康苑兆暉閣



將軍澳茵怡花園 5 座

將軍澳帝景灣 6 座

