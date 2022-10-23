強制檢測｜66大廈上榜 涉玖瓏山、迎海．星灣、嘉湖山莊等
疫情逐漸回穩，醫務衞生局今晚（23日）發出最新一份強制檢測公告，共66幢大廈上榜，其中有63幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，包括元朗警察已婚宿舍、沙田玖瓏山天瓏閣、將軍澳帝景灣、荃灣萬景峯等，並以沙田區佔最多，合共有10幢上榜。
政府提醒，任何人倘在10月17日至23日身處有關大廈超過2小時，須在周一或周二（24及25日）進行核酸檢測。
▼10月23日 強制檢測公告名單▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有63幢大廈被納入強制檢測公告，當中以沙田區最多，共佔10幢，包括沙田玖瓏山天瓏閣1座、馬鞍山迎海．星灣20座等。此外，沙田愉田苑亦有兩幢上榜，包括愉逸閣及愉和閣。
元朗8幢上榜 朗晴居佔兩幢
排名第二位則為元朗區，合共有8幢上榜。上榜名單包括元朗警察已婚宿舍、新時代廣場6座、天水圍嘉湖山莊景湖居9座等，而元朗朗晴居的1座、5座亦在名單內。
另外，天水圍天悅邨悅富樓、天盛苑盛志閣，以及元朗洪福邨洪歡樓亦同樣上榜。
東區、觀塘區各佔7幢
另外，東區及觀塘區亦各佔7幢。在東區，鰂魚涌康山花園的9座、10座均在名單內，同時亦有筲箕灣明華大廈C座、筲箕灣愛蝶灣7座等；至於觀塘區，則有牛頭角淘大花園O座、觀塘康寧閣等。
此外，另有3幢大廈因污水樣本陽性而上榜，分別有秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓、大埔大埔頭華樂豪庭、鴨脷洲悅海華庭2座。
增3109幢確診大廈
確診大廈方面，共8,898幢大廈上榜，其中3,109幢大廈為新上榜或再有確診個穼。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括淺水灣The Lily、赤柱村道50號、御濤灣洋房、舂坎角大潭紅山半島7座、西半山THE BABINGTON、堅尼地城加多近山、九肚山澐灃洋房、九龍塘賢文禮士洋房等。
▼10月23日 確診大廈名單▼
10月19日強檢大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地點：
上環文咸西街24號南北行
半山區羅便臣道83號輝鴻閣
堅尼地城加惠臺 2 座
柴灣新翠花園 4 座
筲箕灣明華大廈 C 座
筲箕灣愛蝶灣 7 座
鰂魚涌康山花園 10 座
鰂魚涌康山花園 9 座
北角英皇道 125-133 號月明樓
北角富澤花園富達閣
灣仔鳳凰閣 5 座
灣仔廣生行大廈 D 座
鴨脷洲海怡半島美暉閣
薄扶林寶翠園 1 座
油塘油翠苑沃美閣
油塘油塘邨美塘樓
牛頭角淘大花園 O 座
牛頭角定業街36號定業大廈
牛頭角利基大廈 A 座
觀塘康寧道 55 號康寧閣
觀塘裕民中心 2 座
黃大仙翠竹花園 3 座
橫頭磡富強苑富康閣
橫頭磡橫頭磡邨宏基樓
牛池灣威豪花園 3 座
大角咀柏景灣 9 座
大角咀浪澄灣 7 座
紅磡海逸豪園 12A 座
土瓜灣帝庭豪園 2 座
荃灣萬景峯 2 座
青衣青華苑華璇閣
青衣宏福花園 4 座
青衣灝景灣 1 座
天水圍天悅邨悅富樓
天水圍天盛苑盛志閣
天水圍嘉湖山莊景湖居 9座
元朗洪福邨洪歡樓
元朗朗晴居 1 座
元朗朗晴居 5 座
元朗警察已婚宿舍
元朗新時代廣場 6 座
沙田水泉澳邨喜泉樓
沙田愉翠苑愉庭閣
沙田愉田苑愉逸閣
沙田愉田苑愉和閣
沙田銀禧花園 8 座
沙田富豪花園富儷閣
沙田玖瓏山天瓏閣 1 座
馬鞍山迎海．星灣 20 座
馬鞍山錦英苑錦順閣
大圍金獅花園金富閣
大埔逸雅苑逸欣閣
大埔海寶花園 A 座
上水寶石湖邨碧玉樓
粉嶺碧湖花園 1 座
粉嶺碧湖花園 2 座
東涌富東邨東埔樓
屯門富泰邨君泰樓
屯門兆康苑兆寧閣
屯門兆康苑兆平閣
屯門兆康苑兆暉閣
將軍澳茵怡花園 5 座
將軍澳帝景灣 6 座