疫情｜增5535宗確診　輸入個案確診率佔4.03%　多4名患者離世

今日疫情概要：



-增5,535宗確診 ，較昨日回落%，

-輸入個案392宗，佔同日確診個案7.08%；相比同日9,728名機場入境人數，比率則為4.03%，七日平均比率是3.99%。

-新增4人死亡，7日平均死亡率稍降至0.141%，累計死亡人數為1,0326。

-輸入個案中累計發現132宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、4宗BA.4.6、8宗BF.7及12宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現5宗XBD及2宗BQ.1.1亞系個案，維持不變。

-單日增17名病人危殆或嚴重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至7.7%，較昨日上升3個百分點。



新冠肺炎疫情升溫，衞生署今日（23日）公布新增5,535宗確診，當中輸入個案佔392宗，佔單日確診比率4.03%，對比之前上升0.45百分點。Omicron新變異病毒株亞型個案維持不變，輸入及本地個案分別168宗及7宗。



另外，醫院管理呈報多4名患者離世，7日平均死亡率為0.141%，維持在低水平。昨日再多221名患者入院，佔整體留院病人的11.9%，較前一日少2.1百分點；危殆病人及嚴重病人各新增7名及10名，佔留院人數約0.9%，正接受深切治療的患者有10人，與昨日數字相同。



學校方面，今日為假日，故沒有呈報個案，但有2間學校的個別班級需要停課7日。而院舍方面則有5間院舍有確診個案，5名院友中招，13名院友被列為密切接觸者。



66%輸入個案機場檢測呈陽性

衞生署今日公布新增5,535宗確診個案，當中本地個案佔5,143宗；輸入個案為392宗，佔整體個案7.08%。新增輸入個案當中，260宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第1至3日樣本，餘下49宗涉及第4至7日樣本。

此外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現132宗XBB、六宗XBD、六宗BA.2.75.2、四宗BA.4.6、八宗BF.7及12宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現五宗XBD及兩宗BQ.1.1亞系個案，新變異病毒個案維持不變。

另外，衞生署公共衞生化驗服務處於10月14日至10月20日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.5%。

2間學校爆疫各2班需要停課

學校呈報方面，由於今日為周日，學生無須上課，故沒有呈報個案，但亦有2間學校分別有2班需要停課；院舍方面，今日有5間院舍有呈報個案，涉及2間安老院舍及3間殘疾人士院舍，有5名院友確診，13名院友要檢疫。

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增221入院 總留院人數按日多25人

另外，醫院管理局公布截至今日凌晨零時，有共有1,864名確診病人留醫治療，較前一日多約25人；當中有221名新增確診病人，佔約11.9%。計算近7日每日平均新入院病人為237人。

目前留醫的病人中，大約一成需要接受氧氣治療或需要以呼吸機協助呼吸。現時留院的危殆及嚴重病人分別有30名及44名，危殆病人較昨日增4人，而嚴重病人則增加5人，當中10名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人7.7%。

死亡個案方面，過去一日新呈報4名確診病人在公立醫院離世。死者涉2男2女，年齡介乎68至86歲，無人來自院舍。打針方面，1人已打4針，1人已打3針，其餘2人無打針記錄。