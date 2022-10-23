類鼻疽｜深水埗連環爆發成重災區　袁國勇：將視察區內兩配水庫

深水埗近日接連爆發多宗鼻疽菌感染個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今（23日）於公開活動後受訪時表示，情況令人非常憂慮，但暫時未能確定區內爆發的感染源頭，將於日內前往石硤尾配水庫及蝴蝶谷食水主配水庫實地視察。

他又指，深水埗區內有很多水管曾經進行維修，相信要採集更多水管樣本測試，另認為倘將類鼻疽列為須呈報疾病，將更能掌握個案情況，但需交由衛生署決定。



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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袁國勇表示，暫未能確認區內爆發的感染源頭，需要在區內採集大量泥土和食水樣本檢測，另正計劃於日內前往石硤尾配水庫，以及蝴蝶谷食水主配水庫，以了解其運作情況，「希望下星期可做。」

至於白田邨一個重建地盤，有泥土樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，袁國勇表示，昨日已於地盤泥土灑上「熟石灰」，相信可大幅降低危險性，但暫未能確定地盤是否有爆發情況。他又指，倘將類鼻疽列為須呈報疾病，將更能掌握個案情況，但最終需交由衛生署決定。

冬天過後有條件放寬防疫措施如戶外口罩令

身兼政府專家顧問的袁國勇又表示，現時未有空間解除戶外口罩令等防疫措施，認為需侍冬天過後，始有條件考慮放寬。他解釋指，兒童接種率仍然偏低，一旦放寬則有機會令兒童感染個案飆升，引致更多死亡個案，情況並不理想。

袁國勇又提到，流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒及腺病毒等，於過去三年的傳播率偏低，令市民對相關病毒的免疫力大減。他警告，放寬防疫措施後，有會令多種病毒連同新冠病毒共同夾擊，或致醫院癱瘓。

港大微生物學系講座教授袁國勇。(資料圖片)

▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼

