政府突擊巡查大埔富雅花園2座　揭12人無檢測　10人共被罰10萬元

大埔富雅花園2座早前被納入強制檢測公告大廈，政府今早（23日）突擊派員在出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查277人，發現12人未有遵從公告完成檢測，政府向其中10人發出10,000元定額罰款通知書，即為庫房進賬10萬元罰款。



大埔富雅花園2座早前納入強制檢測公告大廈，政府今早（23日）派員突擊派員在出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查277人，發現12人未有遵從公告完成檢測。（資料圖片）

在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處今日聯同大埔警區和衞生署，上午8時15分至11時15分在大埔富雅花園2座進行執法行動。政府派員在出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。

227人受檢當中12人獲發強檢令

政府在是次行動共檢查了277名受檢人士，當中12人被發現未有遵從強制檢測公告，已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測；政府亦向其中10人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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