涉用假安心出行案　3人否認控罪明年審　有被告爭議是否構成入侵

四男一女疑於去年11月使用虛假「安心出行」應用程式，進入灣仔入境事務大樓被捕，當中包括審計署職員、入境事務主任、入境事務助理及2名外判職員。他們事後分別被控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」，案件今（24日）在東區法院再訊。控方申請將所有被告的案件分拆處理，其中兩名被告的案件分別押後至11月23日及12月5日再訊；餘下三人則否認控罪，審訊分別押後至2023年2月或3月進行。



被告黃梓軒、陳國飛、文劍偉均否認控罪，其中黃、文二人均爭議其案發時不知道自己所使用的「安心出行」非官方軟件；陳則不爭議當時使用的為假「安心出行」，但與文同樣爭議其行為在法律、事實上是否構成侵入。三人的案件依次排期至2月14、20及3月6日開審。

5名被告：莫冠恒（45歲，審計主任）、黃梓軒（29歲，入境事務助理員）、陳國飛（34歲，入境事務主任）、伍敏怡（23歲，文員）及文劍偉（28歲，運輸工人），各被控一項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪。控罪指5人於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

案件編號：ESCC 593、2094-2097/ 2022