涉毒品案男子無牌駕駛遇截　續開車逃走撞3車　認危駕囚14個月

涉毒品案而遭法庭通緝的男子，去年3月駕車時遇警方截查，即開車逃跑，途中危險駕駛致3輛車損壞。男子其後被捕，發現他無牌駕駛車牌逾期的車輛。男子事後獲法庭批准保釋，但之後未有依期出庭，再遭發出拘捕令，約2個月後再被拘捕。男子今（25日）在區域法院承認危險駕駛等4罪，遭暫委法官鄭念慈判囚14個月、停牌1年，及罰款1千港元。鄭官最後指被告尚年輕，仍有大好前途，告誡其指：「每一次你嘅選擇係有結果㗎！」



被告鍾志明，25歲，承認於2020年3月5日危險駕駛、駕駛時無有效駕駛執、駕駛未領牌車輛三罪，另承認於2022年1月18日無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。

想坐監前多賺錢非潛逃理由

法官判刑指，被告為求逃避追捕在馬路上高速行駛，使多部車輛損壞，其駕駛態度顯然妄顧其他道路使用者及警員的安全，故意冒險，行為自私，事件中無人受傷實屬僥倖。至於被告稱因需強測而未有如期應訊，但又未能提供相關證明文件，法庭認為即使如此亦可以事先通知法庭及律師團隊，被告求情稱害怕審訊及想在坐監前多賺錢亦非潛逃理由。法庭最終就4罪判被告囚14個月，停牌一年，並須罰款一千港元。

遇截查反加速駕車離開

案情指，2020年3月5日晚上11時許，警員在龍翔道巡邏，見到被告駕駛車輛切過一條連續白線離開公路進入蒲崗村道。由於被告違反道路標記，警員示意其停車，並要求被告出示駕駛執照及香港身份證，被告表示沒有攜帶。警員之後要求被告下車，被告反問：「落車做咩。」隨即驅車加速離去，警員從後追截並要求同僚支援。

假裝扔車匙令警員分心乘機逃走

據涉案車輛的行車攝錄儀，被告危險駕駛逃避警方追截，包括非法掉頭及衝紅燈等。警方之後在馬路盡頭檢查所有駛至的車輛，被告見狀倒車離開，警員覺得其行為可疑上前，惟被告在該段狹窄路駛前，警員於是拔槍命令並停車。被告停下及舉起雙手，假裝把車匙扔出車外，趁警員分心檢驗該物品，被告便趁機開車逃走，期間撞到左線的兩部的士及一輛私家車，導致該些車輛右邊車尾損毀。

被捕時無駕駛執照

當被告駛到道路盡頭時，有警員擎槍要求其停車，被告即下車逃跑，於20分鐘後被捕。警方其後調查發現，被告案發時沒有任何有效駕駛執照，其駕駛的車輛牌照亦已逾期。被告其後獲准保釋，但因其未有於今年初出席聆訊，法庭發出拘捕令。警方於約2個月後重新拘捕被告，被告在警誡下稱因要做強測才未能出庭。

案件編號：DCCC 808/ 2020