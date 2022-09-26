的士司機疑警發告票突加速開車　令警被拖行10米　認危駕等囚2月

的士司機在雙黃線停泊拒駛走，警員欲發告票時，卻涉突然開車令警員被拖行約10米。司機早前承認阻礙公職人員及危險駕駛等罪，他被捕後稱不知道員被拖著。裁判官羅德泉今(26日)在東區法院判刑指，警員當時正執行職務，被告沒有理會並加速而造成危險，須判監禁刑罰，故判被告入獄2個月，停牌1年及賠償警員800元。



被告何俊寬(61歲)，承認於2022年3月23日，在中環畢打街1號至3號中建大廈外，阻礙輔警A7303；及於同日在道路上危險駕駛一輛的士。

案情指，當日下午1時許，被告將的士停泊在雙黃線地方，警員要求他駛走，被告拒絕，警員便透過車窗要被告出示身份證，並準備向被告發告票，被告沒有理會，更把的士駛前，警員捉住的士車窗要求被告停車，被告沒有理會並加速，並說：「黐線！」再將的士加速駛走，警員被拖行約3個的士車位後跌倒在地，警員覺得痛楚，手腳亦有受傷，須放5日病假。被告當時成功駛走的士，但同晚被捕，他警誡下稱因怕被發告票而開走的士，當時不知拖住警員。

案件編號：ESCC 510/2022