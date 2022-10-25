李家超：免針紙案跟進快將有決定　強調必追究違法行為

行政會議今日（25日）舉行，外界關注政府敗訴後會否循行政會議修例，讓醫務衞生局局長有權力廢除指定免針紙。特首李家超行會前見記者，被問及免針紙的後續跟進行動。他表示政府很快有決定，強調政府做事依法行事，有責任確保公共健康，亦會追究涉嫌違法、違反專業操守的行為。



稱社會整體對施政報告有正面看法

【09:54】對於有消息指，落馬洲河套區方艙醫院將成為「逆向隔離」設施，下周一交保安局管理，李家超說，「逆向隔離」是全新概念，香港要達到內地的標準，雙方討論需時，強調不應增加內地的風險，政府亦會努力克服困難。

【09:50】被問到恒生指數昨日的大跌，李家超指影響全球經濟的因素很多，當局會密切關注經濟市場的發展，確保政策和市場順利有效地運行，政府有不同計劃應對各種狀況，建議投資者密切關注市場情況，衡量投資風險，政府有信心確保市場秩序和交易。

至於外界對政府表現的看法，李家超表示，所有評論都會考慮，亦見到不少對《施政報告》有積極評價，例如簡約公屋和吸引海外專才的措施，政府會努力確保政策的落實，又樂見政府團隊一直努力向社會解說。

【09:46】被問到免針紙一案，李家超重申政府快將有決定，強調政府行事一定要有法律基礎，而醫衞局、律政司同事在詮釋法律的過程中，也要有法律依據，律政司會作出分析建議，強調一直以來政府都是依法行事。

就有關《明報》尊子漫畫被政府部門一再批評一事。李家超指不同人士表達意見，包括政府部門，每個人都可以對事物有自己的看法，香港社會是應包容不同看法，應容許不同人士表達意見，包括政府部門，因此如果他們覺得一些意見不公允、有不適當的理解，作一些澄清跟進，大家應覺得是好事，促進不同人士或機構對事物的了解，這也是增加大家溝通、共融的機會。

【09:40】李家超表示，社會對《施政報告》反映正面，聽到有劏房戶希望入住「簡約公屋」，亦有海外朋友對引入外地專才的措施很有興趣。他稱政府各部門會在立法會解釋施政報告內容，又稱今次是市民的《施政報告》，希望各界團結一致，確保香港發展得更好。

在免針紙司法覆核案方面，李家超稱政府很快有決定，感謝醫衞局和律政司人士過去數日進行大量分析工作，強調政府做事依法行事，有責任確保公共健康得到有效及迅速保護，處事基於穩固法律基礎，亦會追究涉嫌違法、違反專業操守的行為。