強制檢測｜51大廈上榜 涉太古城、維港灣 半山龍騰閣、威都閣
醫務衞生局發出最新一份強制檢測公告，今日（25日）有51幢大廈上榜，其中44幢因有多宗陽性檢測個案，涉及藍田麗港城、大角咀維港灣、鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島等個別大廈，而觀塘順利邨共有兩幢上榜。另外，有7幢大廈因污水檢測陽性，故同樣被納入強檢公告，當中有薄扶林花園3座及4座、西半山福苑、旭龢道龍騰閣及威都閣等。
政府提醒，任何人倘在10月19日至25日身處有關大廈超過2小時，須在周三或周四（26及27日）進行核酸檢測。
▼10月25日 強制檢測公告名單▼
觀塘區9幢佔最多 麗港城21座上榜
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有44幢大廈被納入強制檢測公告，並以觀塘區最多，共佔9幢，包括茶果嶺麗港城21座、觀塘安達邨謙達樓、秀茂坪南邨秀旺樓、藍田德田邨德盛樓、油塘油麗邨盈麗樓、翠屏南邨翠櫻樓、油塘高翔苑高鳳閣，以及順利邨的利祥樓及利溢樓。
排行第二為沙田區，共佔5幢，當中有沙田希爾頓中心C座、大圍名城2期2座(北翼及南翼)，以及沙田愉翠苑愉滿閣、大圍顯徑邨顯沛樓、馬鞍山錦豐苑錦薇閣。
將軍澳、南區各佔4幢
而西貢區、南區亦各佔4幢，前者有將軍澳叠翠軒3座、唐明苑唐煌閣、廣明苑廣昌閣、明德邨明覺樓；後者則有鴨脷洲海怡半島海韻閣、鴨脷洲邨利怡樓、華富一邨華裕樓，以及石排灣邨碧園樓。
此外，另有7幢因污水檢測呈陽性而要強檢，其中半山區有龍騰閣及威都閣、福苑1座及2座；而在薄扶林，則有薄扶林花園3座及4座；柴灣亦有翠樂邨翠祿樓。
10月25日強檢大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地點：
鰂魚涌太古城啟天閣
北角海峯園高峯閣
筲箕灣東駿苑銀駿閣
薄扶林華富一邨華裕樓
香港仔石排灣邨碧園樓
鴨脷洲海怡半島海韻閣
鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
慈雲山慈愛苑愛慧閣
鑽石山富山邨富暉樓
土瓜灣傲雲峰 6 座
大角咀維港灣 6 座
觀塘安達邨謙達樓
秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
藍田德田邨德盛樓
油塘油麗邨盈麗樓
觀塘翠屏南邨翠櫻樓
茶果嶺麗港城 21 座
觀塘順利邨利祥樓
觀塘順利邨利溢樓
油塘高翔苑高鳳閣
青衣曉峰園 1 座
葵涌石籬二邨石榮樓
荃灣翠豐臺 3 座
長沙灣麗翠苑麗棠閣
長沙灣發祥街西 5 號凱德苑
天水圍天盛苑盛賢閣
天水圍天愛苑愛濤閣
屯門大興邨興耀樓
屯門青發街 2 號愛琴灣
屯門良景邨良華樓
大圍顯徑邨顯沛樓
馬鞍山錦豐苑錦薇閣
沙田希爾頓中心 C 座
沙田愉翠苑愉滿閣
大圍名城 2 期 2 座(北翼及南翼)
大埔廣福邨廣禮樓
大埔太和邨居和樓
粉嶺華明邨添明樓
上水天平邨天賀樓
將軍澳廣明苑廣昌閣
將軍澳叠翠軒 3 座
將軍澳唐明苑唐煌閣
將軍澳明德邨明覺樓
東涌迎東邨迎趣樓