強制檢測｜51大廈上榜　涉太古城、維港灣　半山龍騰閣、威都閣

醫務衞生局發出最新一份強制檢測公告，今日（25日）有51幢大廈上榜，其中44幢因有多宗陽性檢測個案，涉及藍田麗港城、大角咀維港灣、鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島等個別大廈，而觀塘順利邨共有兩幢上榜。另外，有7幢大廈因污水檢測陽性，故同樣被納入強檢公告，當中有薄扶林花園3座及4座、西半山福苑、旭龢道龍騰閣及威都閣等。

政府提醒，任何人倘在10月19日至25日身處有關大廈超過2小時，須在周三或周四（26及27日）進行核酸檢測。



▼10月25日 強制檢測公告名單▼



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觀塘區9幢佔最多 麗港城21座上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有44幢大廈被納入強制檢測公告，並以觀塘區最多，共佔9幢，包括茶果嶺麗港城21座、觀塘安達邨謙達樓、秀茂坪南邨秀旺樓、藍田德田邨德盛樓、油塘油麗邨盈麗樓、翠屏南邨翠櫻樓、油塘高翔苑高鳳閣，以及順利邨的利祥樓及利溢樓。

排行第二為沙田區，共佔5幢，當中有沙田希爾頓中心C座、大圍名城2期2座(北翼及南翼)，以及沙田愉翠苑愉滿閣、大圍顯徑邨顯沛樓、馬鞍山錦豐苑錦薇閣。

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將軍澳、南區各佔4幢

而西貢區、南區亦各佔4幢，前者有將軍澳叠翠軒3座、唐明苑唐煌閣、廣明苑廣昌閣、明德邨明覺樓；後者則有鴨脷洲海怡半島海韻閣、鴨脷洲邨利怡樓、華富一邨華裕樓，以及石排灣邨碧園樓。

此外，另有7幢因污水檢測呈陽性而要強檢，其中半山區有龍騰閣及威都閣、福苑1座及2座；而在薄扶林，則有薄扶林花園3座及4座；柴灣亦有翠樂邨翠祿樓。

10月25日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：



鰂魚涌太古城啟天閣

北角海峯園高峯閣

筲箕灣東駿苑銀駿閣

薄扶林華富一邨華裕樓

香港仔石排灣邨碧園樓

鴨脷洲海怡半島海韻閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

慈雲山慈愛苑愛慧閣

鑽石山富山邨富暉樓

土瓜灣傲雲峰 6 座

大角咀維港灣 6 座

觀塘安達邨謙達樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

藍田德田邨德盛樓

油塘油麗邨盈麗樓

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

茶果嶺麗港城 21 座

觀塘順利邨利祥樓

觀塘順利邨利溢樓

油塘高翔苑高鳳閣

青衣曉峰園 1 座

葵涌石籬二邨石榮樓

荃灣翠豐臺 3 座

長沙灣麗翠苑麗棠閣

長沙灣發祥街西 5 號凱德苑

天水圍天盛苑盛賢閣

天水圍天愛苑愛濤閣

屯門大興邨興耀樓

屯門青發街 2 號愛琴灣

屯門良景邨良華樓

大圍顯徑邨顯沛樓

馬鞍山錦豐苑錦薇閣

沙田希爾頓中心 C 座

沙田愉翠苑愉滿閣

大圍名城 2 期 2 座(北翼及南翼)

大埔廣福邨廣禮樓

大埔太和邨居和樓

粉嶺華明邨添明樓

上水天平邨天賀樓

將軍澳廣明苑廣昌閣

將軍澳叠翠軒 3 座

將軍澳唐明苑唐煌閣

將軍澳明德邨明覺樓

東涌迎東邨迎趣樓

