美酒佳餚巡禮｜酒吧業料增最少兩成生意　促世界盃前放寬營業時間

本港今年疫情逐漸緩和，旅發局將於11月舉行「香港美酒佳餚巡禮」。香港酒吧協會主席錢雋永預料，酒吧晚市早段的生意額，可再增兩至三成，更形容為「甘露」。在卡塔爾舉行的世界盃下月中旬開鑼，他期望政府可放寬營業時間，否則未能配合賽事時間，無法受惠。他又指自上周四（20日）解禁現場表演後，相關酒吧的生意額飆升八成。



▼美酒佳餚巡禮部份特色雞尾酒▼



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疫下停業逾400日 持牌酒吧減至1200間

錢雋永表示，疫情爆發以來，業界已停業逾400日，持牌酒吧已由1,300間減至1,200間。他對部份酒吧已無法經營及從業員轉行感到可惜，並感謝旅發局的支援，形容「香港美酒佳餚巡禮」能振興及鼓舞業界，「好似突然間有甘露，畀到一個好大希望……原來旅發局都會支援我哋業界。」

他表示，旅發局所派發的5萬張美酒佳餚巡禮免費優惠券，讓受惠市民帶同親友到酒吧消費，預料能帶動酒吧晚市早段的生意額，相信可增加兩至三成，「通常啲人唔會自己一個去酒吧，會帶多一兩個人。」

美酒佳餚巡禮配合世界盃 可達聖誕節效果

卡塔爾世界盃將在11月20日開幕，錢雋永認為部份賽事在香港時間凌晨3時開始，而酒吧營業至凌晨2時，未必能夠受惠。他建議政府可放寬營業時間，相信屆時加上世界盃，以及旅發局優惠的推動，11月生意額有望再增兩至三成，「生意會升得好犀利，未到聖誕節，就已經有聖誕效果。」

現場表演解禁 相關酒吧生意額飆升八成

他又指，再放寬防疫措施，必定可幫助業界求生，例如上周四政府解禁現場表演，便有利聘有駐場現場樂隊或唱片騎師的酒吧，生意額即時劇增八成。至於普通的酒吧，目前亦回復至疫情前的七至八成。

至於負責「香港美酒佳餚巡禮」美食活動「Chill住食」的合作訂枱平台Dining City，總經理蘇康伯表示，希望活動期間為餐廳帶來新顧客，並有望錄得過萬名顧客訂座。

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