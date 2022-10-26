送貨員連月在TG發煽惑言論　被捕後稱：飲了酒亂講嘢　認罪候判

送貨員涉在Telegram群組內連月發文煽惑他人，包括鼓勵他人向中港兩地政府「報仇」，及於平安夜非法集結，並講述集結方法，如「善意人道毀滅街上流浪單身狗」，從而遭警方拘捕，送貨員警誡下稱：不開心，飲了酒而「亂講嘢」。他今（26日）在區域法院承認非法煽惑他人參與非法集結等4罪，法官把求情和判刑押後至11月15日，待索取被告的背景報告，期間被告繼續還柙。



被告陳泰森，23歲，被控1項煽惑他人參與非法集結及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。控罪指他於2021年12月13日非法煽惑他人參與非法集結；及在2021年8月19日至12月8日發表意圖引起憎恨或藐視香港政府的煽惑言論。

被告陳泰森在區域法院承認兩項煽動罪。(資料圖片)

警方發現訊息後兩天拉人

案情指，警方於2021年12月14日，發現在網上有人發布煽動訊息，兩天後拘捕被告，被告警誡下稱「我唔開心，加上飲咗啲酒，先亂咁講嘢，我唔係咁嘅意思。」

煽動平安夜非法集結

警方調查發現，被告於同年12月13日在Telegram的兩個群組「探子限定 group」和「平安討論區」發布兩篇標題為「香港獨立革命 前哨戰」的貼文，煽惑他人於同年12月24日非法集結，以虛耗警方的人力和資源。貼文闡述參加者如何分工和集結的方法，如：「善意人道毀滅街上流浪單身狗」、「聲東擊西令流浪狗草木皆兵」，亦呼籲網民破壞國營企業。

鼓勵報復中港兩地政府

被告於同年8月至12月間，在「連登討論區」及Telegram群組「LIBERKONG公海」，發布多則煽惑訊息，包括鼓勵他人向中港兩地政府「報仇」，倡議「香港人 建國」等。他又稱若被羈留，「除咗殺懲教人員之外我就只有自殺一條道路」。被告亦曾貼出有「香港獨立」的圖片。

案件編號：DCCC354/2022