圖書館管理員TG群組討論刑毀店舖 兩年後被捕 認煽惑還柙候判
撰文：朱棨新
出版：更新：
學校圖書館管理員涉於2019年，在應用程式「Telegram」一個群組內發言，期間有人提及以「火攻」店舖「360」時，管理建議用「水攻」方式。他於兩年後被捕，並被控一項煽惑他人犯刑事損壞罪。案件今(11日)在東區法院再訊時，管理員認罪。裁判官把案押後至本月26日判刑，以索取管理員的背景報告，期間需還柙看管。
官拒取社會服務令報告
被告劉梓峰，36歲。辯方求情指，被告非有預謀犯案，且只涉及一段訊息，後果傷害性較低，亦沒有人因他的言論做出有關行為，希望法庭為被告索取社會服務令報告，但遭裁判官拒絕。
群組內有人討論破壞店舖時曾發言
案情指，被告加入名為「香港全民議政會公海」的Telegram群組。於2019年10月6日，多名群組成員討論用「火攻」破壞「360」店舖，恐會波及附近黃店。被告則指，若「火攻」影響到其他店舖，建議改為「水攻」，並傳送一個舉大拇指的圖案。被告於2021年11月，被警方拘捕。
案件編號：ESCC 1069/2022
工程師設TG頻道分享製炸藥等資訊 官指訂閱者眾 囚42個月無業男在TG轉發煽動言論 官稱似自言自語感染力低 判囚4個月TG頻道教製打狗棍及各種炸藥 工程師稱技術交流 認煽惑罪候判TG群組籲參與集會抵制抗疫 管理員認煽動 官斥增播疫風險囚半年涉發布煽動言論和住所藏軍刀 無業漢暫毋需答辯 還柙8月再訊涉在TG發布煽動言論兼藏3把軍刀被控 無業漢仍留院未出庭應訊