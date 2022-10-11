圖書館管理員TG群組討論刑毀店舖　兩年後被捕　認煽惑還柙候判

學校圖書館管理員涉於2019年，在應用程式「Telegram」一個群組內發言，期間有人提及以「火攻」店舖「360」時，管理建議用「水攻」方式。他於兩年後被捕，並被控一項煽惑他人犯刑事損壞罪。案件今(11日)在東區法院再訊時，管理員認罪。裁判官把案押後至本月26日判刑，以索取管理員的背景報告，期間需還柙看管。



官拒取社會服務令報告

被告劉梓峰，36歲。辯方求情指，被告非有預謀犯案，且只涉及一段訊息，後果傷害性較低，亦沒有人因他的言論做出有關行為，希望法庭為被告索取社會服務令報告，但遭裁判官拒絕。

被告劉梓峰在東區法院認煽惑罪，裁判官拒為他索取社會服務令報告。(資料圖片)

群組內有人討論破壞店舖時曾發言

案情指，被告加入名為「香港全民議政會公海」的Telegram群組。於2019年10月6日，多名群組成員討論用「火攻」破壞「360」店舖，恐會波及附近黃店。被告則指，若「火攻」影響到其他店舖，建議改為「水攻」，並傳送一個舉大拇指的圖案。被告於2021年11月，被警方拘捕。

案件編號：ESCC 1069/2022