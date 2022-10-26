疫情｜增5403宗確診　多7人死亡　首現本地感染BA.2.75.2個案

本港今日（26日）新增5,403宗確診，當中輸入個案佔388宗，確診比率佔單日機場入境旅客4.10%，比率較前一日略為下降。輸入個案再增29宗XBB變異病毒株、3宗BF.7、1宗BQ.1.1個案，本地亦出現首宗BA.2.75.2個案，個案涉及一名76歲女子，居於元朗，已接種兩劑疫苗。 另外，再多7人死亡，本港累計死亡個案共10,350宗。



學校方面，新增696名教職員或學生確診，共涉492間學校呈報個案，另有10間學校的個別班級需要停課7日。另有5間院舍有確診個案，5名院友及2名員工感染，22名院友被列為密切接觸者。



今日疫情概要：



-增5,403宗確診，較昨日上升3.4%。

-輸入個案388宗，較昨日下跌14%，佔同日機場入境旅客4.1%，佔同日確診個案則為7.18%。

-新增7人死亡，全期累計死亡率維持0.55%，累計死亡個案10,350宗。

-出現首宗本地BA.2.75.2個案，輸入XBB個案增29宗，累計169宗。

-學校呈報個案696宗，涉492間學校。

衞生署今日公布新增5,403宗確診個案，當中本地個案佔5,015宗；輸入個案為388宗，佔整體個案7.18%。新增輸入個案當中，217宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及第1至3日樣本，餘下50宗涉及第4至7日樣本。

此外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現169宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、5宗BA.4.6、11宗BF.7及15宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現五宗XBD、1宗BA.2.75.2及3宗BQ.1.1亞系個案。再增29宗XBB個案、3宗BF.7、1宗BQ.1.1個案，本港社區出現首宗本地BA.2.75.2個案，個案涉及一名76歲女子，居於元朗，已接種兩劑疫苗。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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衞生署公共衞生化驗服務處於10月17日至23日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.2%及91.7%。

學校呈報方面，新增576名學生及120名教職員確診，共涉492間學校呈報個案，亦有10間學校分別有10班需要停課。院舍方面，今日有5間院舍有呈報個案，涉及4間安老院舍及1間殘疾人士院舍，有5名院友及2名員工確診，22名院友要檢疫。

呈報有陽性個案的安老院舍：



1)東華三院莫黃鳳儀安老院（新界沙田新翠邨新儀樓3字樓1至60室)）

2)仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院（新界葵涌荔枝嶺路33號）

3)又一村老人中心有限公司（九龍又一村達之路30號地下A座）

4)山雲居護老院有限公司（新界葵涌石籬邨石籬商場2期3字樓B319號舖）

呈報有陽性個案的殘疾人士院舍：



1)鄰舍輔導會友愛展能中心暨宿舍（新界屯門友愛邨愛信樓低座地下）