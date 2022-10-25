疫情｜網傳大同市封控後病例反暴增有醫院停急診　網民：想起武漢

據國家衛健委公布，內地昨日（24日）新增1080宗新冠本土感染，其中山西通報新增確診佔約三分之一，省內大同市疫情嚴峻，多名網民發文指出，當地執行靜默管理後，新增病例有增無減，但卻無人問津，更有人稱「彷彿看到了當初的武漢」。



有家鄉在大同的網民在微博表示，已經封城半月的大同現時疫情非常嚴重，糧食物資緊張，「家在大同，家裏人靜默了半個月了，疫情不減反增，而且是翻倍暴增，物資從來沒有給予過，目前三醫院也因為高風險停診。希望大家能看看大同。拜託」。也有網民為家人的情況擔驚受恐，「真的跪求看看大同，雖然我們只是一個平平凡凡的四線小城市，可是他一直以來沒有停止給全國各地運送煤炭包括現在疫情肆虐也同樣工作著，我在外面上學可是我的父母我的姐姐我的弟弟我的所有親人朋友都還在大同，我真的真的很擔心她們」。

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據網民轉發大同市民的訴求文顯示，該文作出了多項控訴，包括官方近日的新增公布不清晰，放任所謂「謠言」傳播，認為若不屬實應及早澄清以免人心惶惶；有小區務業哄抬物價，大家封控在家本已沒了收入，還得為飛漲的物價買單；一些醫院急診暫停收治，令人擔心就醫沒了保證，並聯想到之前因新冠延誤醫治而枉死的例子。

上述訴求文還質疑大同市執行靜默管理後，新增病例卻不減反增；一棟樓有人陽性後，整棟樓的住戶都被悉數帶走，為醫療增添壓力，「到底是當guan（官）的帽子重要，還是百姓的命重要！」

此外，還有網民透露當地高風險區病患往地風險區轉運時爆發警民衝突，「高風險地區的病患往低風險地區拉，業主門卡著門不讓進，剛開始報警警察口口聲聲說不管，後半夜偷偷往進放人，警察的拳腳這時候卻對準了各位業主，推搡喊罵，還搶業主手機強行刪視頻，熱搜一壓再壓，發某音和朋友圈全部被刪，你們可真行」。

據官方通報，昨日0至24時，山西省新增本土新冠肺炎確診病例70宗，大同方面，平城區新增4宗、雲州區無症狀感染者轉為確診病例1宗、新增52宗，合共57宗，另有40宗無症狀，現有確診223宗。不過上述數據受到部份網民質疑，甚至認為是明目張膽的糊弄人。

另據大同市疫情防控辦今日（25日）通報，當日1時，經市區疾控專家共同分析研判，對照國務院聯防聯控綜合組下發的《關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，全市共設定高風險區54個，中風險區23個。