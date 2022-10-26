疫情｜內地增1241宗本土感染　上海市民今起免費接種吸入式疫苗

國家衛健委公布，內地昨日（25日）新增1241宗本土感染，超過七成半的個案為無症狀感染。

上海今日（26日）起為市民免費接種吸入式新冠疫苗，只要此前已全程接種國藥、科興或康希諾的新冠疫苗滿6個月的18歲或以上人士，就可自行預約登記打針。



內地新增338宗確診病例，其中297宗為本土個案，包括山西126宗，廣東45宗，內蒙古35宗，北京19宗，福建13宗，陝西12宗，新疆9宗，湖南8宗，重慶7宗，天津、雲南各4宗，安徽、河南各3宗，江蘇、青海各2宗，上海、浙江、山東、四川、西藏各1宗；其餘41宗為境外輸入病例。

同日，新增1069宗無症狀感染，其中944宗為本土，患者遍布新疆、山西、青海、福建、內蒙古、廣東等28個省市自治區；其餘125宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例3705宗，累計報告確診病例258167宗，5226人病亡。

上海一男子因代26人做核酸檢測被警方行拘。圖為市民在海南三亞一個核酸檢測點進行核酸採樣。（新華社）

上海男子代26人做檢測

上海市公安局通報，今年8月至9月期間，54歲男子許某某陸續為26名同事及親友代做核酸檢測。10月21日，許某某被金山警方依法處以行政拘留，其他26人均被依法行政處罰。

本月初，上海市公安局公布，9月以來，上海公安機關依法查處代做核酸、涉疫詐騙、製售假劣防疫物資等涉疫案件逾80宗，至少120多人被追究相應法律責任，其中80多人是因為代做核酸檢測遭到行政處罰，2人被刑事立案。

吸入式新冠疫苗。（康希諾官網）

上海：市民免費接種吸入式新冠疫苗

上海今日起為市民免費接種吸入式新冠疫苗，此前已全程接種國藥、科興或康希諾新冠疫苗滿6個月的18歲或以上人士，就可自行預約登記打針。吸入式新冠疫苗暫不用於基礎免疫接種，只作加強免疫之用。

吸入式新冠疫苗的接種過程主要包括霧化和吸入兩個部分。疫苗液通過霧化設備被霧化成細小的顆粒注入霧化杯，受種者需在疫苗液霧化後15秒內完成口含深吸接種，並憋氣至少5秒。

疫苗液通過霧化設備被霧化成細小的顆粒注入霧化杯。（澎湃新聞）

上海市金山區疾病預防控制中心免疫規劃科科長周傑表示，作為呼吸道疾病，人體對新冠病毒的免疫反應首先發生在呼吸道黏膜和口腔黏膜。相較於肌肉注射疫苗，吸入式新冠疫苗不僅能激發體液免疫和細胞免疫，還可高效誘導黏膜免疫，在人體呼吸道建立第一道防線，實現三重保護，阻斷感染和傳播，有效對抗新冠病毒。

由於吸入式疫苗接種是模擬病毒自然感染過程，進而激發免疫反應（黏膜免疫方式），因此對於患有哮喘、慢阻肺、肺纖維化等呼吸道疾病或其他肺功能異常人群，是不適宜接種。