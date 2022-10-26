假新聞法｜湯家驊指傳媒以謠言為生　卻無實際舉例　學者不認同

政府正研究是否立法規管假新聞或虛假資訊，浸大調查指，八成新聞從業員反對立假新聞法，憂會被濫用。

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊今日（26日）在浸會大學一個研討會中表示，指報紙以報道謠言為生，又提及有傳媒報道胡錦濤在二十大會場「被拖走」是假新聞，不過他並無指明是什麼傳媒。《香港01》記者翻查本地主要傳媒報道，均以平實敘述事件，並無猜胡錦濤離場原因。

與會的浸大新聞系專業應用副教授、前無綫新聞主播趙麗如不盡認同湯的說法，指新聞引述消息報道，到事情變化、政策被叫停，消息與當日有出入並非謠言。中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，湯家驊未有指明是哪些本地報章、媒體或網媒等，而海外媒體有不同演譯，故難以評論是否愈來愈多。



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊今日（26日）在浸會大學研討會中表示，留意到香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言。（網上會議截圖）

浸會大學傳理學院新聞與社會研究所今舉辦「打擊不實資訊，我們可以做什麼？」研討會，邀請本地及外地法律界、傳媒界及學術界代表討論，由有「新聞教父」之稱的浸大榮譽大學院士、掌管無綫新聞部多年的黃應士主持。

湯家驊：港假資訊問題嚴重 應展開規管討論

湯家驊在會上被問到假資訊在香港的嚴重性及立法規管的迫切性，他回應指留意到假資訊問題較嚴重，並稱整體社會仍充滿不實資訊，但不認為目前社會已有準備做立法相關的深入討論或諮詢。

湯家驊表示，假新聞的問題本身屬迫切性，「每日都有好多不實、虛假資訊，尤其係政治範疇。」他認為香港應開始進入立法規管的討論，希望在某階段有共識，應如何處理敏感、在政治上有爆炸性問題等。

指報紙以報道謠言為生 對新聞界報道感失望

他又在會上表示，香港報業評議會除評論同行外，亦應肩負起為行業定立最低標準的功能，又指近年對新聞從業者感到困擾，更直言感到失望。他表示因留意到香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言，強調報道新聞即是報道事實，報道未經證實消息並非新聞，大肆報道謠言與廣發謠言是無分別，而法律上重覆謠言屬違法。

點解新聞從業員會特別優待？我每日睇報紙，見到好多好多傳媒以報道謠言為生，係我對業界極之失望原因之一。 行政會議成員、民主思路召集人湯家驊

10月22日，中共二十大閉幕，前國家主席胡錦濤中途離場。（美聯社）

湯指胡錦濤欲投反對票報道失實 無指哪間傳媒

湯家驊其後接受《香港01》電話訪問，指新聞媒體報道謠言情況愈來愈多，例如2011年亞視誤報江澤民逝世；而前國家主席胡錦濤在中共二十大閉幕中途離場「被拖走」，有報道稱他因為欲投票反對習近平被拖走，是毫無根據的謠言，「你留意一下，真係好多，呢啲謠言有時幾影響股市，有時影響人心，所以要正視呢啲問題。」

他指有時謠言難辨真偽，社會對不實的消息、新聞有反應，一來會令股市大跌、市民蝕錢；二來因涉政治的謠言較多，故對香港社會影響可以十分大，「呢啲（假）新聞如果持續廣泛報道，對社會唔係好事。」他又說，身邊不少群組不時受假新聞困擾，又稱自己比較小心，亦常提醒朋友遇到可疑「新聞」時應看清情況。

至於是否應展開立法規管工作，湯家驊稱是政府的決定，但若情況持續且影響嚴重，社會應展開有關立法規管的討論。

本港傳媒無猜測胡錦濤離場原因

翻查資料，亞洲電視當年為誤報江澤民逝世道歉；至於「胡錦濤被拖走」則未見有本地傳媒以此角度報道，但就有數個YouTube影片援引影片作出評論。

浸大舉行研討會討論打擊不實資訊，由「新聞教父」黃應士（右四）主持。（浸大提供）

浸大趙麗如：今日是真實消息 發展期間會有出入

浸大新聞系專業應用副教授、前無綫新聞主播趙麗如則表示，不盡認同湯的說法。

她表示，新聞報道中經常會引述消息報道，與湯所提到的「謠言」並不同，新聞學在引述消息報道上有法則指引，例如須求證或多過一個查證。她舉例指，若有一個消息今日是真實，但事件發展期間有變化，例如政策被叫停等，消息已出現出入。她認為，新聞媒體機構的中層及高層，或應考慮制定機制確保資訊報道後準確。

律師會會長：要考慮意圖 任何人都拉太嚴苛

香港律師會會長、香港政策研究所法治研究中心主任陳澤銘則指，若香港立法規管虛假資訊，刑罰的程度需考慮發布者的意圖，包括是惡意、魯莽還是無辜，「任何虛假發布訊息嘅人都拉佢，我個人覺得就太嚴苛 。」

中大梁麗娟：湯家驊無指明哪些傳媒

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，湯家驊未有指明是什麼本地報章、媒體或網媒等，而海外媒體有不同演譯，故難以評論是否愈來愈多。她指出，現今開放社會中，錯誤資訊有「misinformation（誤傳）」及「disinformation（虛假消息）」兩種，若是誤傳消息，因有人知道真相，故很快會有更正報道；若是虛假消息，則很難求證。

至於是否對社會影響嚴重，梁認為要視乎讀者的關注程度，因現時讀者大多只會選擇吸收有興趣的資訊，假如是有興趣的議題，相信即使被誤傳或有虛假信息，讀者亦有不少渠道可得知真實消息，故嚴重與更是因人而異。

調查指八成新聞從業員反對立假新聞法 憂會被濫用

為了解新聞界對假新聞立法看法，研究所今年9月至10月期間進行一項有關本地新聞工作者對制定反「不實資訊」法的問卷調查，訪問162名在職新聞從業員，當中八成受訪者不支持立法處理假資訊，大部份擔心法例會被濫用、濫權使用，亦有近八成擔心會限制新聞自由及言論自由。

調查又指出，受訪新聞從業員有一半人認為假資訊問題嚴重，多數在政治、疫情及社會新聞方面體現，65%認為該些假資訊會削弱新聞機構公信力。