梁錦松郭富城成FB、YouTube離婚破產假消息主角　專家揭難禁原因

「郭富城失去了一切」、「陳茂波最新投資各大行無言」，網上充斥不少虛假資訊，然而始終禁之不絕，部份更幾可亂真。近日再有社交媒體傳出，前財政司司長梁錦松與跳水皇后伏明霞離婚，部份更繪影繪聲聲稱有背後更有「國家級」政治因素。梁錦松透過發言人表示，相關假消息數年前已出現，久不久便於社交平台出現，希望市民切勿誤信謠言。

有專家表示，社交媒體容易設立帳戶，每日帖文以億計，即使Facebook等平台已外聘人員查證內容真偽，卻始終「野火燒不盡」，即使發覺有關於自己的失實資訊於網上流傳都難以即時刪除，唯有發現虛假資訊後便即時舉報。



捏造陳茂波受訪 實為虛擬貨幣騙案

無論Google、Facebook、YouTube，都不時出現虛假資訊及廣告內容，例如最廣為人知的「郭富城失去了一切」；又如今年6月，出現「陳茂波最新投資各大行無言」的虛假報道，內文捏造陳茂波訪問內容，實質為虛擬貨幣騙案，警方當時亦特意出稿澄清。

另外，Youtube上亦有頻道涉及不少虛假娛樂新聞，例如聲稱「57歲張曼玉宣告破產」、「曾志偉病入膏肓再傳噩耗」等。

財政司司長陳茂波亦被假借用作賣廣告（香港警察facebook）

梁錦松發言人：每隔一段時間被傳離婚

近月有關梁錦松與其妻子伏明霞離婚的影片，又再於社交媒體散播，有影片標題為「伏明霞離婚協議內容曝光，梁錦松50億財產分配讓人驚」、「24歲不顧反對嫁50歲富豪，43歲伏明霞婚變內幕驚」。

梁錦松發言人向《香港01》表示，有關影片由數年前起，每隔半年至一年就會在網上流傳，甚至聲稱有「國家級」政治因素，要求二人離婚，結果部份梁的好友亦向他查證。

指屬內容農場 標題與內容無關

發言人強調有關資訊失實，一般為「內容農場」（Content Farm）的文章，所有內容都千篇一律，互相抄襲，而且一般標題與內文無關，例如標題指二人離婚，但內文則敍述梁錦松個人事跡，單純以標題吸引網民點擊，從而分取網絡廣告收入。

發言人稱，由於這類網站不時於海外註冊，難追查網站管理人，即使有意追究都無從入手，就算出現於社交平台，檢舉後隔一段時間又出現，認為社交平台應研究杜絕「內容農場」資訊。

雖然當事人都發現有關虛假資訊，但始終禁之不絕，記者發現一個名為「JUST 娛樂」的Facebook專頁，有1.3萬人讚好，及11.7萬人追蹤，專頁每隔數月就發布以梁錦松離婚為題的影片，曾有一條近千人讚好。

網上有不少關於梁錦松離婚的失實內容。（Facebook截圖）

方保僑：社交平台易開設帳戶 海量帖文難查證

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，社交平台如Facebook、YouTube等容易開設帳戶，毋須實名制，可以不斷開設帳戶發放虛假訊息，甚至花錢賣廣告，令更多人見到假資訊。他續指，其實Facebook等平台已外聘人員查證內容真偽，但每日都有過億帖文，部份內容又真假混合，未必能輕易判斷，結果假資訊「野火燒不盡」，刪除後又再出現。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

當事人投訴都不能即時刪去內容

方保僑又指，有時可能只是虛假內容帖文被刪去，但未有封鎖整個帳戶。他坦言難以禁絕，對相關互聯網公司而言同樣是難題，一旦見到有關內容，應盡快舉報。不過他亦指，舉報後亦不能即時刪去內容，需要一段時間審核，部份情況是當時人投訴舉報，但都並非可即時處理。

他表示，社交媒體等平台已屬於相對容易處理，始終有人管理審核刪除，但有時內容出現於獨立網站，伺服器更設於外國，例如過往有些「起底」網站，只能聯絡政府處理，更加難以刪除。