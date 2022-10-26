疫情｜確診31個月大男童昨進行緊急腦部手術　情況仍然危殆

一名31個月大男童在上周一（17日）確診新冠肺炎，其入院後因情況惡化，轉到伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療。伊院昨（25日）為男童進行緊急腦部手術，惟情況未有改善，情況危殆、仍然要在深切治療部留醫。



政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，男童的情況不樂觀，預料即使恢復，腦部很多的功能都會受損，「甚至去到有人照顧先可以生存到。」醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓再次呼籲，家長應盡快安排子女接種新冠疫苗，以及同時接種流感疫苗，以加強對兒童的保護，又指現時只有約一成三歲以下幼童完成接種兩劑新冠疫苗，情況並不理想。



政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，男童的情況不樂觀，預料即使恢復，腦部很多的功能都會受損，「甚至去到有人照顧先可以生存到。」（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

男童無打疫苗 引發急性壞死性腦炎

本月中一名31個月大男童因發燒到急症室求診，測試後證實對病毒呈陽性。該名男童並無接種新冠疫苗，情況其後惡化，引發急性壞死性腦炎，目前在伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療。醫管局今（26日）公布，伊院在昨為男童進行緊急腦部手術，惟現時仍然在伊利沙伯醫院兒科深切治療部留醫，情況危殆，醫護人員正盡力為男童提供適切治療。

劉宇隆：男童周一病情突惡化 瞳孔不懂得反應

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆補充，男童病情反覆，在上周五（21日）的磁力共振成像報告中，其腦部多個位置，包括小腦及大腦等有嚴重水腫，屬急性壞死性腦炎引起病徵。男童在本周一（24日）的病情突然惡化，出現心律不正常及瞳孔不懂得反應，故決定在昨日為他進行雙邊顱骨切開手術減輕顱內壓力。他表示，男童的情況不樂觀，預料即使恢復，腦部很多的功能都會受損，「甚至去到有人照顧先可以生存到。」

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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累計9名兒童染疫離世

香港自第五波疫情至今，已有9名11歲以下確診新冠病毒的兒童離世。過去兩個月共有11宗兒童危殆個案於公立醫院兒科深切治療部留醫。

劉宇隆粗略估計，如果幼童接種率不太大改善，本港可能仍會有5至6個類似的重症或是死亡個案，「粗略估計15,000人中就會有1個重症或死亡，而每1,000人就會有1個要入院。」他重申接種疫苗可以減低重症及死亡率，「到時感染咗有咗創傷就無灣轉」，呼籲家長儘快帶子女接種疫苗。

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓（中）亦補充，未完成接種疫苗的兒童，會有較高的感染風染，強調萬一感染新冠病毒，情況有可能非常嚴重。（資料圖片／朱韻斐攝）

三歲以下幼童完成接種疫苗僅一成

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓亦補充，未完成接種疫苗的兒童，會有較高的感染風染，強調萬一感染新冠病毒，情況有可能非常嚴重，有可能併發腦炎或嘶哮症等嚴重症狀，需要深切治療，情況嚴重甚至會死亡，而病人就算康復後，亦有可能出現中、長期後遺症風險。

蘇景桓醫生又指，目前只有約一成三歲以下幼童完成接種兩劑新冠疫苗，情況並不理想，再次呼籲家長盡快為未接種新冠疫苗的兒童安排接種，「香港即將進入冬季流感季節，家長應盡快安排子女接種新冠疫苗，以及同時接種流感疫苗，以加強對兒童的保護。」