內地藥物過河　醫院藥劑師學會指有助藥價下調　惟註冊程序有難度

【施政報告2022】施政報告提到，政府將參考國家藥品監督管理局及其他合適的藥物監管機構發出的註冊證明，讓已在內地及相關地區註冊藥物，在符合安全、效能及質素標準等方面的嚴謹要求後，在香港註冊及銷售。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（21日）在電台節目指出，現時藥物要在香港註冊，必須同時受32個表列國家其中兩個已註冊的藥物及香港衞生署審查，但相關國家未有包括中國，且香港無藥物自我審查資格，因此內地藥物來港註冊實際操作上有難度。崔俊明認為，措施對香港市民有利，倘可實行或帶動藥價下調，同時為病人帶來多一個選擇。



施政報告提出，參考國家藥品監督管理局及其他合適的藥物監管機構發出的註冊證明。(資料圖片)

新藥在港註冊門檻高 內地藥物來港難

崔俊明表示，現時藥物要在香港註冊，必須受32個表列國家其中兩個已註冊的藥物機構，以及香港衞生署審查，但32個國家中未有包括中國，而內地藥物多數自主研發，拿到證書難度高。

崔指，另一方面，香港無藥物自我審查，不會參考臨床數據及研究來審查藥物是否有效及安全，因此內地藥物在港註冊實際操作上頗有難度：「好似放寬俾中國（內地），但其實冇點放寬。」

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早前有消息人士補充，除內地外，新加坡、巴西及韓國藥物監管機構發出的註冊證明亦會增加在內。崔俊明則表示，若本港有藥物審批資格，則可自行審查臨床研究數據而不需依賴外國。

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內地藥來港註冊有三大好處

崔俊明指，若內地藥物可成功在港註冊，對香港市民有三大好處。首先，若香港引入內地藥物增加市場競爭則可能引致藥價減低，「（市民）買唔起西方藥物可以揀內地藥物」；其次，內地藥物種類繁多，其臨床研究數據亦適合香港人身體狀況；另外，中國內地多與外國藥廠合作，數據具安全性和有效性。