《100毛》女主播銀紙彤家居火警喪命 家人向物業管理等索償
撰文：朱棨新
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沙田豐盛苑3年前發生奪命火警，藝名銀紙彤的 《100毛》女主播命喪火海。她的家屬昨(26日)入稟高等法院，向物業管理和業主立案法團等索償，但入稟狀中未有列明索償金額。
原告為死者曾穎欣的遺產代表陳施梨，被告分別為泰星工程服務有限公司、富城物業管理有限公司、豐盛苑業主立案法團和由律政司代表的消防處。
原告在入稟狀指，曾穎欣於2019年11月7日，發生在豐盛苑富盛閣的意外中不治。原告指，因被告的疏忽、違反一般謹慎責任和法定責任，令曾穎欣去世，因此入稟索償。
案件編號：HCPI275/2022
事件中的女死者曾穎欣，曾在《100毛》當女主播。(詳看下圖)
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當晚發生在沙田豐盛苑富盛閣的火警十分猛裂。(詳看下圖)
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