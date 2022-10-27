BBQ燒烤場11.3重開　食肆酒吧營業時間不限　婚宴可脫口罩拍照

政府今午（27日）舉行每周疫情記者會，公布放寬新一輪社交距離措施。在11月3日至16日起，政府轄下的燒烤地點將重開，漁護署轄下郊野公園的全部157個燒烤地點將在3日起恢復正常服務；另解除對餐飲處所、表列處所的營業時間、堂食時間的限制，當中包括酒吧。

此外，日後在特定場所的台上拍照時，有關人士可以豁免佩戴口罩。換言之，日後舉行婚宴時，參加者可脫下口罩影相。



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醫務衞生局副局長李夏茵表示，政府決定在11月3日至16起，放寬多項社交措施，其中政府轄下的燒烤點地點將重開，有關部門會準備在11月3日起，陸續重新開放有關設施。不過，她強調其他防疫政策仍會繼續生效，日後燒烤時，市民仍要遵守12人限聚令等。

戶外燒烤人數限聚12個

康文署曾表示，燒烤及露營一般是群體活動，市民燒烤飲食時脫口罩，病毒傳播風險較高，故暫停開放燒烤場。被問及現時重開燒烤場，部門之間的說法是否有衝突，李夏茵回應指，脫口罩進食是高風險行為，但考慮到餐廳已容許12人一枱，而燒烤場地亦位處戶外，故認為風險不會高於餐廳。

醫務衞生局副局長李夏茵（左）率相關人員宣布放寬社交距離措施。中為衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、右為醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏。（廖雁雄攝）

酒吧凌晨2時後仍能營業

此外，政府將解除599F章下，對於餐飲處所及表列處所的營業時間、堂食時間的限制。李夏茵指，有關放寬將包括酒吧，即除了餐廳外，酒吧亦同樣可取消營業時間限制。

翻查資料，現時食肆在晚上12時後已不能堂食，而酒吧在凌晨2時後便要關閉，即在11月3日後，有關限制將會被解除。

多個場所合照可除口罩

另外，在餐飲處所、遊樂場所、公眾娛樂場所、體育場所、活動場所、宗教場所、會址或酒店、賓館的會議室、多用途舉行的活動中，日後台上拍照時，可以豁免佩戴口罩。換言之，婚宴時可下脫罩影相。

十月初十大傑青公布結果時，得獎人與嘉賓大合照時都有戴上口罩。（資料圖片／（夏家朗攝）

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李夏茵指，現時本港有零星的變種個案，尤其XBB，同時亦有小朋友出現重症個案，故強調不能輕易掉以輕心。

她指，「0+3」入境政策實施已約4星期，入境的確診數字由每日300多宗增至400宗，而本港的新症個案亦更增約5.4%。不過，死亡個案、重症數字、入院數字相對穩定，而醫院體系暫能承受，故希望進一步放寬防疫政策，「希望大家生活可以輕鬆啲。」