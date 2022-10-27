疫情｜1.9萬張被取消免針紙仍有效　11%人已打針　800人獲新針紙

本港今日（27日）新增6062宗確診個案，包括375宗輸入，多8人死亡。再多一名幼兒確診後情況嚴重，患者是一21個月大女嬰，10月22日高燒、氣喘、胃口差之後確診，入院治療穩定後出院，昨晚突然出現氣喘，再入院轉送深切治療部留醫，現時需要用呼吸機協助呼吸，情況暫時穩定，女童已打兩針。另一名昨日公佈31個月大男童，仍在深切治療部留醫，情況仍然危殆。



11月3日起放寬以下防疫措施：



1)政府轄下燒烤點地重開，有關部門會準備下星期四起陸續重新開放



2)解除法例599F章下，對餐飲、表列處所的營業時間、堂食時間限制



3)餐飲處所、遊樂場所、公眾娛樂場所、體育場所、活動場所、宗教場所、會址或酒店、賓館會議室、多用途舉行的活動，台上拍照時，可以免佩戴口罩，即婚宴朋有友可除口罩影相



醫務衞生局副局長李夏茵表示，至目前為止，7名被取消所發出免針紙的醫生中，現時約1.9萬張仍有效，當中有11%人已打第一針；另有800人已在9月27日後取得新而有效的免針紙。



新冠肺炎疫情持續，單日確診個案維持在五千宗水平，新變異病毒株XBB個案已累積至169宗，醫務衞生局局長盧寵茂昨日宣佈廢除7名醫生發出的約二萬張「免針紙」，下月9日生效。



政府今午（27日）舉行每周疫情記者會，公布疫情最新走勢，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理關慧敏醫生出席。



【16:08】張竹君表示，變異病毒株方面，現時以BA.5為主紉88%，少量是BA.4及其他。輸入性個案中，XBB個案佔較多，現時約有182宗，BA.2.75.2有6宗 ，BQ.1.1佔16宗，本地個案，見到有個別BA.75.2、BQ. 1.1及XBD個案。

新加坡方面，XBB佔較多，已超過54%；BA.5反而低了至21%。入院數字及嚴重數字無特別增加，沒見到XBB會有特別嚴重病徵。

【16:00】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去一星期，單日確診個案有輕微上升、每日平均數，過去7日5568宗，比之前一周5281宗上5.4%；本地個案上升約5%，由平均4917宗增至5165宗；輸入上升個案多一些，高10%，過去7日平均數是403宗，對上一星期是約每日364宗，輸入佔整體數字約7.2%。

【16:28】醫務衞生局副局長李夏茵表示，高院在10月21日已有判詞，當中提及599L條文無授權政府不接納任何人的免針紙作疫苗通；兩日前政府已決定不上訴，故會直接修例，參考法律意見後，認為防疫工作有急切性，相對比上訴需要的時間及公共資源，直接修例更合符香港人既利益，所以先刊憲。昨日去立會先訂立後審議程序，獲通過生效。

修例内容主要賦權予醫衞局局長，合理認為醫生無做合理臨床評估簽發免針紙，可宣告特定免針紙失效。若宣告某醫生免針紙失效，醫生7日內不同意可提交理據比局長考慮；局長可給予過渡性證明書某群組病人。考慮因素局長用權時，包括疫苗通有無出現漏洞、抗疫政策穩建性有無損害，如醫生有無病人臨床評估過去發出，醫生特定時間發出數量、模式、方式對不對，局長會參考衛生署署長意見，昨已宣告7名醫生失效，14日內正式失效，7日內7名醫生可向局長書面陳述解釋為何不能作出整體失效宣告。呼籲市民若受影響，强烈建議應做多次臨床評估，可去醫管局或自己家庭醫生，適合打針不要等，盡早打針，由高風險變低風。

▼10月25日 落馬洲河套區隔離設施招聘日▼



+ 10

【16:32】李夏茵表示，決策幾時及放寬那些防疫措施，是整個政府討論，個人覺得口罩是必需堅守，尤其流感高峰期將至，過去3年流感比較平穩，恐放寬口罩令反彈好嚴重，相信戴口罩需要持續一段日子。

疫苗通行證是持之有效措施，是防疫主要策略，當疫情仍然不穩定時見到上升趨勢，所以起碼要維持一段時間，待形勢安心妥當才考慮縮減或放寬。至於「0+0」是數字，海外輸入上升嚴重，約10%，現考慮放寬0+0風險比較大，有違可控制風險原則。雖然現變種病毒株好似重症不嚴重，但要采取謹慎態度，希望防疫不會開開關關，不要走回頭路。

▼10月21日 郭卓堅司法覆核廢除「免針紙」勝訴▼



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼

