小學70%打兩針可全日上課　有校長指做法可取：或要檢視時間表

教育局日前宣布放寬小學全日面授課堂安排，全級70%學生接種兩針，最快可在12月恢復全日制。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今日（27日）認為，一般學界及不少家長亦認為做法可取，其小學現時亦已達標，不過仍需要徵詢家長教師會和法團校董會意見。



他又指，如恢復全日制，學校有不少行政工作要處理，包括時間表等：「有準備全日制同半日制時間表，但兩年都無行過全日制，學校有機會要做個檢視。」



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朱偉林今日在港台節目《千禧年代》中指出，長時間沒有全日制，令學生活動及學習亦受到影響，故一般學界亦覺得當局做法可取，家長亦可回復全日制時工作：「普遍而言覺得係好選擇。」不過他指個別家長認為半日制下親子時間增加，安排亦較彈性，故指學校須諮詢家教會及法團校董會意見。

至於接種率方面，朱偉林指其小學接種兩針的學生達90%，已接種三針的亦超過40%，故目前已達標，不過承認有個別學校要「繼續努力」。他又稱，昨日（26日）已在電子平台諮詢法團校董會，大部份意見均贊成恢復全日制，而家教會主席及家長校董亦認同。他強調，學校要與家長多溝通，講解恢復全日制優點，包括社群學習等。

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朱偉林又表示，倘恢復全日制，學校有不少行政工作要處理，例如時間表方面，他指雖然已有準備全日制及半日制的時間表：「但兩年都無行過全日制，學校有機會要做個檢視。」他又稱，半日制下一般學校較著重中英數，其他科目時間或減少，部份學校更或安排在線上進行。他相信恢復全日制後，學校可還原時間表，上午上主科，下午則安排學生上其他科目。

在學科照顧上，朱偉林認為，全日制會比半日制更好。課後活動方面，現時主要安排在午膳後，亦與教練等定好活動時間，故如恢復全日制，要再作商討及處理。午膳方面，他指場地設置及隔板亦要做相應工作，並須聯絡供應商作安排。

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