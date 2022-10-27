警長涉詐騙案被革職失退休福利　欲求法庭覆核　官指逾時申請駁回

警長在詐騙案中認罪被判社會服務令，他之後被革職並失去退休福利，他不滿務處的決定提出司法覆核，高等法院法官今（27日）頒判辭，指警長逾時申請覆核，亦未有提出恰當的理據，拒批覆核許可。



申請人為李鴻發，答辯人為警務處和公務員事務局。

李承認詐騙俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社貸款逾45萬元，以及向非法外圍投注本地賽馬，他承認3項欺詐罪及1項向收受賭注者投注罪，被判社會服務令240小時。

法官在拒頒覆核許可的判辭指，政府於去年11月作出相關決定，李於本年6月才提出司法覆核，當時已超出申請的時限，李未提供合理的理據，此外，法官認為政府所作決定亦無明顯錯誤，故拒批出許可，並要李支付政府的訟費。

案件編號：HCAL542/2022