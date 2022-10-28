六合彩萬聖節金多寶｜5000萬頭獎明開彩　3個冧巴近期金多寶大熱

六合彩巨獎本周連環而至，萬聖節金多寶2022將於明晚（29日）開彩，金多寶彩池有3,800萬元下，馬會估計頭獎10元一注獨中，可捧走高達5,000萬元。巨獎當前，馬會提供了金多寶小貼士，在最近6次金多寶攪珠中，有三個號碼特別旺，其中「36」號被攪出過4次，包括今年8月舉行的暑期金多寶及去年的萬聖節金多寶，而「1」號及「14」號亦各開出過3次，



▼2021年六合彩萬聖節金多寶▼



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萬聖節金多寶10.29晚上9時15分截止售票

馬會表示，六合彩萬聖節金多寶攪珠將於明日（29日）舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元，而萬聖節金多寶獎券的截止售票時間為明晚9時15分。

10元一注獎金超過500萬元須登記

馬會提醒，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於10月30日下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用數碼平台途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外）。

「36」、「1」及「14」號在最近的金多寶特別旺

巨獎當前，馬會指根據紀錄，在過去6個金多寶攪珠中，「36」號被攪出過4次，而「1」號及「14」號亦各開出過3次，其中「14」號及「36」號在去年的萬聖節金多寶亦有被攪出，詳情如下：

日期/金多寶/攪出號碼（特別號碼）

2022年8月9日/暑期金多寶/1、12、25、28、36、46（13）



2022年6月27日/回歸金多寶/1、13、19、26、29、37（15）



2022年1月4日/新年金多寶/2、8、12、14、20、47（36）



2021年10月26日/萬聖節金多寶/9、14、23、28、34、48（36）



2021年9月21日/中秋金多寶/14、15、25、26、32、45（2）



2021年8月1日/暑期金多寶/1、4、9、21、36、42（3）



▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）



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八次萬聖節金多寶 「22」號被攪出過4次

若單以萬聖節金多寶計，根據馬會資料，在歷來合共八次的萬聖節金多寶攪珠中，「22」號被攪出次數最多，共攪出過4次，「17」及「29」號則分別被攪出3次，至於在2021年以前的4次萬聖節金多寶攪珠，除2019年一次無人中頭獎，另外三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼購買方式命中頭獎。