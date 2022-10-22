六合彩｜6000萬頭獎10.25晚開獎 萬聖節金多寶攪珠10.29接力開彩
撰文：石國威
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【萬聖節金多寶2022/六合彩萬聖節金多寶】未來一周，六合彩攪珠將接連兩期有巨額彩金。今晚（22日）舉行的第83期六合彩再一次無人中頭獎，頭獎連續六期落空下，下一期、即下周二10月25日的一期六合彩，估計頭獎基金高達6,000萬元。還不突止，香港賽馬會將於下周六（29日）舉行六合彩「萬聖節金多寶」攪珠，詳情有待馬會公布，而2021年的「萬聖節金多寶」，頭獎基金就高達8,000萬元。
▼2021年六合彩萬聖節金多寶▼
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今晚的第83期六合彩再次無人中頭獎 二獎半注中
在今晚之前的六合彩攪珠已連續5期無人中頭獎，估計頭獎基金高達4600萬元，結果今晚攪出12、15、16、42、44、45及特別號碼4號下，再一次無人中頭獎，另有半注中二獎，派381萬多元。
連續6期頭獎無人中 6000萬六合彩下周二晚9:15截止售票
頭獎連續六期落空下，馬會公布下周二（25日）晚舉行的第84期六合彩，有5200多萬元多寶累積，估計十元一注中頭獎，彩金將高達6000萬元，而6000萬頭獎六合彩將會於當晚9時15分截止售票。
萬聖節金多寶2021幸運兒捧走8335萬頭獎
下周二的一期六合彩後，下周四（27日）將沒有攪珠，根據馬會六合彩日期表，下周六（29日）將舉行2022年度的萬聖節金多寶攪珠。雖然馬會指萬聖節金多寶2022詳情有待公布，但去年10月26日舉行的2021年度萬聖節金多寶，頭獎基金就有8,000萬元，當日有幸運兒一注獨中得8335萬元彩金，而今次萬聖節金多寶頭獎是否一樣，馬會日內將揭曉。
萬聖節金多寶22號最旺 有三次幸運兒以複式命中頭獎
根據馬會資料，在歷來合共八次的萬聖節金多寶攪珠中，22號被攪出次數最多，共攪出過4次，17及29號則分別被攪出3次，至於在2021年以前的4次萬聖節金多寶攪珠，除2019年一次無人中頭獎，另外三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼購買方式命中頭獎。
萬聖節金多寶2022哪天攪珠？
2022年10月29日
六合彩萬聖節金寶哪個號碼最旺？
22號，共攪出過4次
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