六合彩萬聖節金多寶周六攪珠　一注獨中料可捧走5000萬

六合彩巨獎連環而至，今晚（25日）進行的攪珠，頭獎奬金高達6,000萬元，有幸運兒中「半注」。馬會隨即公布本周六（29日）舉行萬聖節金多寶攪珠，金多寶彩池有3,800萬元，馬會估計頭獎10元一注獨中，可捧走高達5,000萬元。本周四晚（27日）不設攪珠。



▼2021年六合彩萬聖節金多寶▼



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去年萬聖節金多寶「3膽6腳」自選獎券獨攬8335萬

翻查去年10月26日舉行的2021年度萬聖節金多寶，頭獎獎金高達8,000萬元，當日有幸運兒一注獨中，獲8,335萬元彩金，該次是「3膽6腳」自選獎券中獎。

22號特別旺萬聖節金多寶

根據馬會資料，歷來合共八次的萬聖節金多寶攪珠中，22號被攪出次數最多，共攪出過4次，17及29號則分別被攪出3次。至於在2021年以前的4次萬聖節金多寶攪珠，除2019年一次無人中頭獎，另外三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼購買方式命中頭獎。

▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）



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馬會表示，在過去6次金多寶攪珠中，有4個頭獎幸運兒以複式彩票中獎，均是買7個號碼複式運財獎券，兩個中一注、兩個中半注。不過也有4個頭獎是買單式運財獎券，即只10元就中一注。

馬會指，顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」，購買8個自選號碼複式獎券，即用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎，不過金額為公布每注獎金二分之一，即所謂半注中。

▼8.9 六合彩暑期金多寶頭獎一注獨中獎金達5000萬▼

