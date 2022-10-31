警隊5000空缺　副處長周一鳴「搶人才」：重質不重量　須忠誠勇毅

警隊現時有約5000多個空缺，警務處副處長（管理）周一鳴接受訪問時表示，雖然今年度投考數字較去年微跌，但尚算平穩，警隊將會從多方面「搶人才」。周一鳴指，未有就招募人數設績效指標（KPI），但強調警隊重視質素而非數量，認為投考者須符合警隊價值觀，並具備「忠誠勇毅，心繫社會」質素。



警務處副處長（管理）周一鳴（左三）指，警隊重視人員質素而非數量，認為投考者須符合警隊價值觀，並具備「忠誠勇毅，心繫社會」素質。（梁鵬威攝）

周一鳴日前接受《香港01》訪問表示，警方今年4至9月期間，見習督察及警員投考數字分別為1816份及2654份，去年同期有2071份及3114份。他承認，警隊招募工作存在挑戰，受政治、經濟、社會及人力市場下降影響，雖然數字較去年微降，但認為「尚算平穩」，未見有下跌趨勢，而過往數年，投考者主要為25至29歲青年，亦有較年輕或年長人士。

價值觀須與警隊相若

周一鳴透露，警隊現時有約5,000個空缺，但不會就招募人數設KPI，強調警方重視人員質素，而非招募數量，「搶人才方面，歡迎有志加入警隊及服務社會嘅市民，不管係初出茅廬定已經有工作經驗人士，除咗有能力，價值觀亦要相若」。他又強調，投考者需符合「忠誠勇毅，心繫社會」素質。

警務處副處長（管理）周一鳴指，警隊重視人員質素而非數量，認為投考者須符合警隊價值觀，並具備「忠誠勇毅，心繫社會」素質。（梁鵬威攝）

11月20日舉行招募體驗日

警隊將於11月20日舉行第五次警察招募體驗日，周一鳴指出，早前舉行的第四次體驗日，有2461人次參加，即場投考有926人，數字均較第三次上升；警隊亦曾到本港11間大學進行招募，接獲289份投考申請及140人報名警隊學長計劃；警隊運動員計劃下，現有約70名警員為退役港隊運動員，另有41人正在投考，13人已被取錄。

重視警員誠信須「問心無愧」

周一鳴除了對投考者有期望，亦重視現役警員的誠信，他在內部提倡「問心無愧」，勉勵警員在做任何事前，「諗一諗每一個決定及行為係咪啱？」，警方會繼續檢視並提供支援訓練，亦會在學堂進行基礎訓練，希望新入職警員能牢牢緊記。

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