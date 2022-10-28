「光城者」7人被控串謀恐怖活動　男被告准以5萬元保釋

組織「光城者」7人涉策劃炸彈襲擊，被控《港區國安法》的串謀恐怖活動罪。其中一名男被告今(28日)向高等法院申請保釋，在控方不反對下，高等法院法官李運騰批准該男被告以5萬元保釋。李官並指，控方是次取態相當合理。



是次申請保釋為被告陳凱量，24歲，報稱司機。法官批准他以5萬元保釋外，被告亦需交出旅遊證件、每周到警署報到一次和不可接觸控方證人。此外，被告亦不可接受傳媒訪問、不可發佈被視為違反國安的陳述、不可作出被視為違反國安的行為等。

另外6名被告分別為中六女生郭文希（18 歲）、中三男生何裕泓（17歲）、中四男生歐文（19歲）、中三男生（15歲）、中四男生（15歲）和中五女生蘇穎貞（18歲）。

他們被控1項串謀恐怖活動罪， 指他們於2021 年4 月1 日至7 月5 日間，一同及與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

此外，他們被控1項屬交替控罪的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，指他們於相同日子，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

案件編號：HCCC103/2022