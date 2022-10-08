光城者7名成員認串謀煽動顛覆國家　5名未滿21歲被告被判教導所

多次擺街站派傳單宣傳武裝起義的組織「光城者」，7名成員早前先後承認串謀煽動他人顛覆國家政權罪，辯方求情時指，多名被告均是心智未成熟的年輕人，犯案只是對法例及事件嚴重性的無知，法官因而為多名較年輕的被告索取報告。案件今（8日）在區域法院判刑，其中5名年齡在21歲以下的被告被判入教導所，餘下兩名21歲以上的被告則押後至11月25日判刑，期間須還押。



5名未滿21歲被告判教導所

7名被告依次為：阮姓男被告（17歲）、蔡永傑（21歲，倉務員，亦是組織創辦人）、16歲女被告、梁姓女被告（17歲）、陳右津（26歲，售貨員）、蔣周姓男被告（17歲）、郭文希（18歲）。除蔡及陳外，其餘5名被告被判入教導所。

控罪指他們於2021年1月10日至5月6日期間，在港與他人串謀煽動組織、策劃他人參與，以武力或威脅使用武力等非法手段，旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

組織光城者去年初起在多區擺街站及派傳單，多名成員同年7月被捕。(詳看下圖)

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多處派傳單及舉行記招

案情指，蔡是「光城者」的創立人，他成立這組織後，曾在不同地方擺街站及發傳單，並召開記者會，煽動公眾以武裝起義，推翻中國和香港政府，其單張有提及法國革命、烏克蘭民主化革命等。同案的多名被告亦有在街站發言和接受網媒訪問，內容含煽動公眾顛覆國家政權，及批評政府防疫政策和國安教育政策等。

社交媒體貼文列顛覆政府的藍圖

此外，他們亦有在社交媒體Instagram 和Facebook 等設專頁，並貼文形容「光城者係由一班革命火種所組成」，呼籲讀者創造革命，暗示要以暴力抗爭，又列出顛覆政府的藍圖，包括向因社會運動面臨困難的手足提供經濟和就業援助。

警方在工廈單位搜出與組織相關的物品。(詳看下圖)

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工廈單位搜出武器

蔡承認以每月5000元租用長沙灣一工業大廈單位作組織的基地和倉庫，警方在該處檢獲組織的旗幟、單張等，並發現5枝氣槍及伸縮棍等武器。

求情指被告心智未成熟

辯方律師求情時稱，眾被告均為心智未成熟的年輕人，案發時《國安法》僅實施了半年，他們對事件的嚴重性及法律後果皆屬無知，故他們會不避嫌地在公開場合作煽動行為，他們也曾遭警方截查及發出限聚令告票，但未有被控涉《國安法》的控罪。

案件編號：DCCC 801/2021