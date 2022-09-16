光城者7成員認煽動　求情稱心智未成熟　有父母撰信指兒子愛國家

組織「光城者」7名成員涉去年擺街站派發宣傳單，和召開記者會，以鼓吹武裝起義。他們早前同承認串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，部份被告今（16日）在區域法院求情。辯方指眾被告均為心智未成熟的年輕人，犯案只因對法例及事件嚴重性的無知。亦有被告的父母在求情信指，兒子受到媒體誤導，引起對政府管治方針的不滿，指兒子過往也愛到內地旅行，是愛國家、愛香港的少年。法官把案件押後至10月8日該餘下被告繼續求情，同時亦為6名較年輕被告索取勞教、教導所及更生中心等報告。



7被告中6人在21歲或以下

7名被告依次為：阮姓男被告（17歲）、蔡永傑（21歲，倉務員）、16歲女被告、梁姓女被告（17歲）、陳右津（26歲，售貨員）、蔣周姓男被告（17歲）、郭文希（18歲）。

警方曾拘捕多與與組織光城者有關的人士。（資料圖片）

律師指被告全是心智未成熟

代表被告郭文希的代表大律師求情指，眾被告均為心智未成熟的年輕人，案發時《國安法》僅實施了半年，他們當時對事件的嚴重性及法律後果皆屬無知。而且，可以見到他們過去一直不避嫌地在公開場合作煽動，警方亦截查及發出限聚令告票數次，但不曾指控他們違反《國安法》。

還柙後會重回本質的善良

律師又指，雖然明白執法機關決定展開行動前會有很多考慮，但對於年少無知的被告而言，則可能會產生誤解，以為他們的行為並沒有犯法。大律師最後強調，郭本質並非頑劣，只是在2019至2021年間面對很大的挑戰，但被還柙一年後，必然會重回本質中善良的一部份。

父母撰信指首被告愛國家愛香港

阮姓首被告的大律師則指，阮的父母在求情信形容兒子是有正義感和活潑的孩子，惟他們因忙於工作而與兒子欠缺溝通，兒子受媒體泛濫的報道所誤導，荼毒了新的一代，令不正確的思想傳播，引起社會對政府管治方針的不滿，又指兒子中三時喜歡到內地旅行，是一個愛國家及愛香港的少年，望法庭能從輕發落。

女被告演講只是照讀

梁姓女被告的大律師求情指，梁只曾兩度在街站中發表演講，發言時更是拎著手機照讀，在其他街站均是「行行企企」的角色。大律師另指，梁是一名聰明的少年，案發時受社會氣氛影響，作為一名思想活躍的領袖生犯案，法庭可批評其判斷力不足，但人生總有犯錯的一刻，望法庭能考慮到梁是出於對社會的關心，才會「瞓身落去，一時唔知有條紅線喺到」才會犯案，判刑時能著重更生多於阻嚇。

七名被告同承認於2021年1月10日至5月6日期間，在香港與他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

案件編號：DCCC 801/2021