燒烤場下周四重開　深水灣、中灣燒烤爐黑膠袋密封　市民好期待

康文署轄下燒烤場將於11月3日重開，經歷超過800多日的關閉，市民可以再到全港204個公眾燒烤地點燒烤。記者今日（28日）到港島南區的深水灣燒烤場及中灣泳灘燒烤場視察，發現兩個燒烤場的出入口均被封起，公眾人士不能內進，場內的燒烤爐用黑色膠袋封好，康文署亦一直有定期派員進行清潔及保養，未見設施有出現日久失修的情況。

有市民表示自從燒烤場關閉以來都無燒烤，所以都很期待下星期重開，更準備重開後約親友一起燒烤樂。



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記者今日到深水灣燒烤場及中灣泳灘燒烤場視察，雖然兩個燒烤場都超過兩年未有對公眾開放，但現場有泳灘職員表示，康文署一直有派員進行清潔及設施保養維修，場內亦未見有垃圾或雜物堆積，燒烤爐的坐位尚算清潔。燒烤爐則以黑色膠袋封好，未見日久失修問題。

至於深水灣燒烤場，所有的出入口均被鐵馬及水馬圍封，以防止市民進入。中灣泳灘燒烤場則以籬笆封起，但其中一個用以封起燒烤爐的黑色膠袋有被揭，見到燒烤爐依然完整無損，燒烤場內的水龍頭仍然能夠正常運作，可在重開後為市民提供水源。

鄧先生表示自從燒烤場關閉以來都無燒過烤，對上一次燒烤已經是三年之前，所以都很期待下星期重開。（盧翊銘攝）

今日到泳灘游泳的鄧先生表示，燒烤場關閉以來都無燒烤，對上一次燒烤活動已經是三年前，所以都很期待下星期重開，他表示希望可以自己準備食物，所以一直都沒有到私人場地燒烤。他認為燒烤是其中一個與親友相聚的活動之一，重開後會約親友到燒烤場燒烤，亦表示燒烤場兩年無開放，燒烤前會自行再做清潔。又期待其他防疫措施可以陸續放寬，特別是希望可以不用再戴口罩。

謝先生認為重開對大眾亦是好事，「私人燒烤場貴吖嘛，𠵱啲公用地方就唔使錢。」（盧翊銘攝）

謝先生則表示因為有私人地方可以燒烤，所以燒烤場一直封閉並無大影響，但亦認為公眾燒烤場重開對公眾亦是好事，「私人燒烤場貴吖嘛，𠵱啲公用地方就唔使錢。」他認為疫情緩和，可盡快恢復常態，例如與內地通關是最急切，因不少人有經濟上的需要，「其他地方都開始復常，香港嘅步伐應該跟番上去，唔係個經濟點搞得好。」