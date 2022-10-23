龍尾灘旁發展未止　發展商再闖關申農地改建燒烤場、放露營車吸客

曾是生態寶庫的大埔龍尾灘，政府耗資約二億元改建成人工泳灘，啟用逾年成大美督郊遊熱點之一。

《香港01》去年發現，有發展商在毗鄰龍尾泳灘、汀角東的大片農地，成功「闖關」獲批興建約20萬平方呎的休閒農場。上月再擬擴大版圖，申請為項目「加碼」增建臨時度假營及燒烤場，設置露營車「吸客」。有村民擔憂，勢加劇當區污染問題，進一步增加人流更擾民，亦有保育人士冀當局捍衛汀角東僅存的生物喘息空間。



▼2021年8月申請改劃地點航拍圖▼



+ 4

發展商偉都集團是次申請改劃地點，與龍尾泳灘相鄰，為汀角東的農業地帶，面積約22萬平方呎，包括約3,100平方呎政府土地，面積相等於兩個標準足球場，擬議興建為期三年的臨時度假營及燒烤場連附屬設施，當中包括九個構築物及15輛露營車，並提供28個私家車車位。發展商預計，每日最多可接待85名顧客，當中露營車可招待45人，而露營區最多可招待40人「過夜」。

新申請擬將私人休閒場地面積擴逾倍

該集團近年亦曾申請改劃毗鄰農地，擬興建休閒農場，涉及面積約20萬平方呎，並已獲城規會在有條件下批給臨時性質許可。按申請圖則所示，其中一幅早前獲批發展休閒農場的用地，將預留通道前往擬建的臨時度假營，將設有兒童遊樂場、滑板場、沙池。倘再度成功獲開「綠燈」，勢令該休閒設施版圖進一步擴大。

不過，早在龍尾泳灘啟用前，當區交通、衞生問題已惹來不少村民關注。城規會就是次申請收到112份意見。有多名村民向城規會提出反對，指大美督燒烤場、食肆林立，擔憂新發展擾民，破壞鄉郊寧靜生活，亦嚴重危害環境生態。翻查資料，申請地點附近已至少有六間私營燒烤場經營。

守護龍尾大聯盟成員關祝文︰關注設施營運模式

龍尾灘成人工泳灘早成定局，守護龍尾大聯盟成員關祝文仍不時重遊舊地，監察汀角一帶海岸生態。今年春天，他在汀角東重遇管海馬，更樂見以往在龍尾灘常見的海牛群回流繁殖，形容是今年最大驚喜，反映該處水質未算太差，仍適合生物存活。

眼看泳灘已啟用，周邊發展卻未停下來，他坦言「不意外，有人的地方就有發展，不期望（環境）轉好，但不要變得太壞」。他更關注是該休閒設施的營運模式，以及有何配套減少對周邊環境破壞、如何處理垃圾及污水問題等，籲切勿「Hea做」了事。