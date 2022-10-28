三宗販毒案被裁表證不成立　上訴指原審犯錯致嚴重司法不公

高等法院早前審理三宗機場販毒案，控方都依賴環境證供舉證，涉案外籍的被告最終被裁定表證不成立，而律政司早前就處理「表證成立」的法律議題，要求上訴庭釐清。上訴庭今(28日)頒判辭，釐清該些法律議題，並指原審法官法律上出錯，奪去陪審團的職能，引致嚴重的司法不公。



涉案三宗販毒案共涉4名外籍被告，分別來自：洪都拉斯、印尼及美國。控方在三案中都沒有直接證據，而是依賴環境證供，如電郵通訊，以證明被告知悉他們攜帶毒品。

控方要求上訴庭釐清，控方若沒有直接證據，只依賴環境證供舉證時，法庭應怎樣裁定表證是否成立；以及涉案法官在三案中裁定表證不成立，是否法律上出錯。 是次上訴只處理法律議題，不影響原審裁決。而涉案被告已離港。

有陪審員查問表證不成立原因

就怎樣裁定表證是否成立，上訴庭重申案例，指法官在處理是否表證成立的中段陳詞時，應考慮陪審團是否可能接納控方案情。上訴庭亦指，法官應在控方案情完結時處理中段陳詞，但例外情況下亦可在控方案情完結後處理。而法官處理該陳詞時，不應考慮辯方案情，除非辯方案情獲控方接納，或無可爭議。

上訴庭指，就其中一個涉及兩名印尼籍被告的案件，原審法官金貝理處理是否表證成立時，錯誤地考慮兩人被捕後，在錄影會面的說法。上訴庭指，相關說法是否真確應由陪審團考慮，而非法官。而陪審團被指示裁定被告表證不成立後，有陪審員查問原因，又問及是否可以向傳媒講及案件。

認為有急切需要改革相關法例

上訴庭指，以上均顯示公眾或認為法官的行為武斷和善變，不但損害法官的尊嚴，亦削弱公眾對法治的信心。

上訴庭指，審理三宗案件的原審法官，在法律上出錯，並引致嚴重法律不公。而法官奪去陪審團的職能，不正確地撤銷案件。此外，現時機制下，控方不能在被告被裁罪名不成立前，就相關法律議題提出上訴。上訴庭認為，是次三宗案件顯示有急切需要改革相關法例。

案件編號：CASJ 1-3 / 2021