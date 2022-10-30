獨家｜打錯針莊雲葉醫務所入錯針數　顯示女童一日打兩劑新冠疫苗

《香港01》本月初揭發，位於鰂魚涌康怡廣場的莊雲葉醫生醫務所「打錯針」，誤為預約接種科興的市民接種復必泰疫苗，其後更發現疑涉及公立醫院高層上班時間離開醫院，在其妻子莊雲葉的診所中處理病人投訴。



該醫務所再疑出錯，讀者李先生向《香港01》投訴指，其6歲女兒今年2月10日在莊雲葉醫生醫務所接種首針科興疫苗後，相隔一個月打算到其他診所接種第二針疫苗時，才發現紀錄顯示女兒在2月10日同時接種兩針疫苗，導致其他診所不敢為她打第二針，「3月係（疫情）爆得最勁嘅時候，打針都係想起碼有少少保護，偏偏最需要嗰陣搞咗幾日先打到針。」



莊雲葉回應記者時承認出現文件問題，並稱2至3月期間政府網頁有很多更新，加上當時是疫情高峰，「醫護人員都搏晒老命，有好多嘢唔係唔想做，係工夫太多。」衞生署則表示，調查發現莊雲葉醫生醫務所在2月10日錯誤輸入額外多一劑的新冠疫苗資料到疫苗接種紀錄系統，當局於3月23日完成修正有關疫苗紀錄。不過李先生則稱，醫務所至8月才補回針紙。



父帶女兒打第二劑揭入錯針數

引述醫務所解釋衞生署紀錄有問題

李先生表示，今年2月10日帶同兩名分別9歲及6歲的女兒，到莊雲葉醫生醫務所接種科興疫苗。他表示，完成接種後發現二人針紙上姓名亦出現錯誤，當時醫務所指會與衞生署跟進。惟李先生至3月仍未收到回覆，故他決定另覓診所，為兩名女兒接種疫苗。然而另一間診所拒絕為6歲女兒打針，並解釋指紀錄顯示她已接種兩劑疫苗。

李先生透過診所紀錄發現，在衞生署資料中其6歲女兒在2月10日同時接種首針及第二針疫苗。他在數日內帶同女兒到多間診所詢問，惟全部亦因同一原因拒為女兒接種疫苗，故只好重回莊雲葉醫生醫務所，安排女兒接種第二針。當時醫務所向他解釋，出錯原因是衞生署紀錄有問題，會向該署跟進。

醫務所早前發生打錯疫苗

觸發事主相隔8個月公開事件

不過李先生女兒在3月18日接種第二針後，一直沒有收到莊雲葉醫務所發出已更正的針紙，他多次向醫務所查詢後，在8月才成功取得針紙。李先生批評當時來回不同診所十分麻煩，亦感到困擾：「小朋友打兩針就兩針都有問題，更加要花好多心機同精力同佢（莊雲葉醫生醫務所）嘈，當時真係好唔開心。」

李先生直言，當時認為或屬個別事件，故未有向衞生署投訴。至本月初莊雲葉醫務所被揭發「打錯針」，故覺得有需要告知公眾，批評診所運作混亂。

係無必要嘅麻煩，我自己都打咗三針，一啲問題都無。但係小朋友打兩針就兩針都有問題，更加要花好多心機同精力同佢（莊雲葉醫生醫務所）嘈，當時真係好唔開心。 李先生

莊雲葉醫生醫務所為今年9月新增設的「私家診所新冠疫苗接種站」。（莊雲葉醫生醫務所網頁圖片）

莊雲葉醫生：唔係淨係我哋診所有咁嘅情況

莊雲葉醫生回覆記者時聲稱，2月至3月期間政府網頁有很多更新，加上當時疫情高峰，醫護人員工作繁多。她又強調說：「唔係淨係我哋診所，好多診所、社區（疫苗接種）中心都有咁嘅情況」，並指已完成更正全部紀錄，重申事件只屬文件問題，與接種疫苗無關。

對於李先生批評到8月才獲已更正的針紙，莊則稱：「呢啲唔係我哋控制到，如果得我梗係第日就畀佢，你應該問返衞生署。」

衞生署調查揭醫務所錯誤入多一劑資料到接種系統

衞生署表示，在今年3月14日收到莊雲葉醫生醫務所要求修正一名接種疫苗人士的疫苗接種紀錄。該署接獲相關要求後，已向相關醫務所作出調查，得知醫務所在2月10日錯誤輸入額外多一劑的新冠疫苗資料到疫苗接種紀錄系統，該署於3月23日完成修正有關疫苗紀錄。衞生署又指，已提醒參與「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」的醫生在上傳資料到疫苗接種紀錄系統前需要核對清楚，確保疫苗紀錄準確。