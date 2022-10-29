中大換校徽風波｜三間公司投標奧美中標　曾辦工作坊向校董介紹

香港中文大學本月17日宣布更換校徽釀成風波，僅八日即打回原形，沿用舊校徽，中大一方未有交代更換校徽開支。結合中大昨日及今日（28及29日）回覆《香港01》查詢，披露招標時共三家公司提交標書並參與遴選面試，最終在去年1月選定委任顧問公司奧美公共關係有限公司設計校徽，而遴選委員會包括中大兩名副校長及一名校董。



中大更表示，奧美（香港）在去年舉行的「大學校董會集思日」中，有向校董會成員介紹有關持分者參與及形象建設計劃的資訊，包括設計方向、諮詢方法等。翻查資料，奧美為美國一間跨國廣告、市場行銷及公關公司，為全球最大廣告代理商之一，並於1972年設立香港辦公室。



▼10月17日 中大宣布推出新校徽但校內仍保留舊校徽▼



中大更換校徽風波最終於周二（25日）召開校董會例會後，宣布換回舊校徽而落下帷幕，但過程爆發「公關災難」，多名立法會議員要求中大解釋是否決策失誤，亦要求校方交代更換校徽開支、何人決定更換等，惟中大以商業機密為由未有公開。

去年一月委任奧美 遴選委員會由常務副校等五人組成

中大昨日及今日回覆《香港01》查詢，透露經過招標後落實中標公司，共有三家公司提交標書並參與招標遴選面試，並於去年1月委任顧問公司奧美公共關係有限公司。有關遴選委員會由中大常務副校長、副校長（行政）、工商管理學院院長、一名中大校董會成員、傳訊及公共關係處處長組成。

中大說，委員會的建議由大學投標管理委員會批准，符合大學的採購政策和程序，由於計劃開支涉及商業資料，未能透露，但所有資金已獲大學的資源分配委員會批准。

中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

中大更稱，在2021年舉行的「大學校董會集思日」上，奧美舉辦了工作坊，向校董會成員介紹有關持分者參與及形象建設計劃的資訊，包括設計方向、諮詢方法，以及預計的推行時間表。在形象更新計劃進行期間，大學以面訪或焦點小組方式，向董事會成員包括主席、副主席、司庫、校友評議會主席、校友會聯會主席、中大主管人員、書院院長、學院院長，以及研究院院長收取意見。

九月匯報校董會執委會

至今年9月22日，該督導委員會把最終建議向大學校董會執行委員會進行匯報，而本月25日舉行校董會會議後，成員聆聽校長就形象更新工作之匯報後，同意校長建議，將大學的正式校徽恢復沿用的版本，即設有紫、金分色。

中大校董會本月25日第四次舉行例行會議，期間討論到有關更換校徽的事項。（資料圖片／馬煒傑攝）

至於分工方面，中大披露，計劃決策由督導委員會負責，另有一項目小組，由專業及行政服務單位的十名代表、一名學院秘書及一名書院秘書組成；傳訊及公共關係處處長則負責就相關活動的規劃和實施提供支援，形象更新計劃的運作和行政事宜亦由該處處理，並直接向大學副校長（行政）及秘書長匯報，直至2021年9月協理副校長（校外聯繫及推廣）金江（Laurie Pearcey）上任後，則直接向其本人匯報。