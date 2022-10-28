中大換校徽風波｜校董會議張宇人出言與香樹輝「隻揪」　雙方解畫

中文大學爆發換校徽風波，校董會周二（25日）召開例會討論後決定改回舊版。《香港01》接獲多於一個消息指，校董會會議上爆發另一場風波，校董之一的立法會議員張宇人與另一名校董、資深傳媒人香樹輝，疑在討論司庫是否授薪過程中發生口角，有指張宇人更要揚言要與香樹輝「出去隻揪」。



《香港01》分別向兩名當事人查證，並比對二人說詞。其中香樹輝指事件屬實，但強調只希望中大變得更好，冀一切以和為貴，又稱對事件毫不介懷，「當啲人噏得出就噏，我冇乜嘢」。



張宇人則講述事發經過，指當時自己發言時遭到對方插嘴，認為對方不尊重及不禮貌，而議題亦與校徽無關，「佢要討論我文章，我叫佢出去等我，唔想喺出面中大地方就落下面」。他對「隻揪」一說沒有評論，只說：「我咁嘅年紀，眼又蒙、耳又聾，行路都忪吓忪吓驚仆親，佢就想我同佢打架，佢有着數，佢後生過我。」



▼10月17日 中大宣布推出新校徽但校內仍保留舊校徽▼



中大早前宣布更換校徽，惟設計引起爭議，中大校董會在周二例行會議中討論校徽事件，會後三名立法會議員校董向傳媒交代開會情況，批評校方一無交代更換校徽開支，二無公開何人決定換校徽，更指校長段崇智僅以視像通話出席，無回應校董會提問。事件最終以中大當晚發聲明決定同意校長段崇智建議，將大學正式校徽恢復為10月17日前沿用版本而落下帷幕。

校董會議張宇人香樹輝口角 消息指有人直呼「出去隻揪」

不過消息指，當日校董會會議上亦爆發另一場風波。事緣在長達約4小時的會議上，校董之一的立法會議員張宇人，與有「中大護法」之稱的另一校董香樹輝，就司庫是否受薪一事產生爭論。知情人士表示，期間張宇人突發火，問香樹輝是否想在外面等候的記者前「隻揪」，現場氣氛低沉，嚇窒在場不少校董。

香樹輝、張宇人認有討論司庫授薪 香：要求張澄清文章

《香港01》分別向香樹輝及張宇人兩名當事人查證，二人均有承認會上有就司庫問題作出討論。香樹輝表示，他在會上引述張宇人10月14日在報章一則來論，當中有一句提到「司庫一角由校內受薪人士擔任」質疑有不公平之嫌。

呢句嘢要Fact-Check（查證），我哋做慣都知，司庫幾十年都唔係授薪……我冇反駁佢，我只係叫佢澄清。 中大校董、資深傳媒人香樹輝

中大校董、立法會議員張宇人（中）周二校董會後見記者。（資料圖片/馬煒傑攝）

張宇人：香樹輝突然打斷我發言

張宇人則表示，當日會議已長達4小時，大家開會已較疲憊，而香樹輝已利用發言機會，就換校徽一事說了10多分鐘。他稱輪到發言時，香樹輝突然插嘴，質疑其在報章的撰文，指司庫並非授薪工作。

我講緊嘢時，香樹輝就插口，插咗分幾鐘，講我兩禮拜或者十日前，係報章寫嘅文章裡面，講到司庫唔應是授薪職員，佢就讀呢篇嘢，讀完又問阿Roger Luk（陸觀豪，現任中大校董及前司庫）有冇糧出，講咗好長時間，但大家已開咗好長會。 中大校董、立法會議員張宇人

香樹輝：張噏得就噏

張宇人：香好無禮貌

至於有消息指，張宇人在會上不滿香樹輝質疑其司庫授薪，繼而發火表示要與對方「出去隻揪」。香樹輝未有否認說法，僅稱引述屬實，且不希望多談，只當對方「噏得出就噏」，強調自己未有介懷，仍希望中大以和為貴。

講咗就算啦，我就當人地噏得出就噏，我就無乜嘢，我從來都唔介懷。 中大校董、資深傳媒人香樹輝

中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

張宇人則對「隻揪」一說沒有評論，並表示當時因不滿被香樹輝打斷發言，且內容與更換校徽無關，認為對方無禮貌、不尊重會議，故邀對方若想討論文章，可到外面討論，甚至落樓下討論。他更指自己年紀較大，「打架佢有着數，佢後生過我。」

咁我就同佢講，你想討論文章，你係出面討論，我同你討論，如果你覺得出面、中大地方唔方便，無問題，我哋落樓下，你要討論，我任何時間奉陪……老老實實，我咁嘅年紀，眼又蒙、耳又聾，行路都忪吓忪吓驚仆親，佢就想我同佢打架，佢有着數，佢後生過我……唔好話我張宇人發老脾，問題係香樹輝唔尊重所有人，去挑釁。 中大校董、立法會議員張宇人

香樹輝稱不介懷事件只盼以和為貴

事件發生後，香樹輝指無任何介懷，更特別強調自己是中大畢業生，熱愛中大，更笑言自己花名是「中大護法」，只希望中大變好，故不希望搞任何分裂，重申會以和為貴。他又提到近日中大在QS、THE、U.S. NEW世界大學排名中表現優越，其中U.S. NEWS更首次超過港大成香港第一，大家應祝賀校長及副校長管理得宜，不應在此時節外生枝。

中大校董會今日（25日）第四次舉行例行會議，期間討論到有關更換校徽的事項。（馬煒傑攝）

張宇人稱日後開會不尷尬

張宇人則稱未來再開會不會感到尷尬，強調自己對事不對人，但若下次自己發言被打斷，「我一定會出聲」。他更向香樹輝表示：「你都係傳媒人，你有你地盤，咪去你地盤批鬥我，你要辯論，你行出去辯，唔好阻住個會議。」

佢做開節目、有佢講無人講，但佢開會禮貌、尊重完全無，我覺得好丟中大架。 中大校董、立法會議員張宇人

根據資料，現任中大校董會司庫為前監警會主席、資深大律師梁定邦，而各大學校董會司庫均不是授薪，屬義務性質。

中大校長段崇智。（資料圖片）

段崇智到美國出席論壇染疫 僅視像出席會議

另外，周二會議當日，校長段崇智被指未有親身現身。香樹暉表示，段崇智在會議開始時已道歉，並解釋因在美國染疫，無法返港，並形容當時段在視像通話中「神情都唔係幾舒服」，冀外界減少猜測。

中大今（28日）回覆稱，段崇智10月中在紐約出席2022 年泰晤士高等教育（THE） 世界學術峰會後染疫，確診新冠肺炎，隔離期間繼續遙距工作。據了解，他目前已返港。