中大換校徽風波｜棄新校徽　校方：校董會同意校長建議恢復舊設計

香港中文大學上周一（17日）宣布更新校徽，事件釀成風波，最終僅一星期後，官網、FB、IG又再度使用舊版校徽。中大今日（25日）晚上表示，校董會同意中大校長段崇智的建議，將大學的正式校徽恢復為10月17日前沿用的版本。



中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

香港中文大學表示，在今天舉行的香港中文大學校董會會議上，成員聆聽校長段崇智就形象更新工作之匯報後，決定同意校長的建議，將大學的正式校徽恢復為10月17日前沿用的版本，即設有紫、金分色。

根據校方最新設計，可分為正式校徽（上圖）及簡化版校徽（下圖），主要用於電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道。（中大官網截圖）

中大形象更新歷程──時序及重要事件：



2018年──中大邀請多位來自香港、內地和世界各地的傑出中大校友組成「環球校友諮詢委員會」（委員會），盼望讓中大廣泛而專業的校友網絡，助力大學發展。

2019年8月──委員會建議中大提升形象，讓大學在本地、全國以至全球高等教育界中的定位更鮮明，大學亦不時收到來自其他成員相似的意見及建議。大學隨後成立諮詢委員會，進一步討論與大學形象和聲譽相關的議題。

2020年12月──按照諮詢委員會的建議，中大行政與計劃委員會成立督導委員會及項目小組，專責討論加強持份者聯繫與大學形象建立工作相關的方向、重點和優先事項。督導委員會由大學管理層代表以及兩名學院及書院代表組成。督導委員會委託專業顧問公司開展中大形象探索歷程，該公司就大學應如何確立有效的定位向督導委員會提出建議。

2021年6月至12月──在探索歷程中，顧問團隊與超過2,200名教職員、學生、校友、校董會成員、全球學界合作夥伴及公眾人士進行對話，了解他們對中大形象的看法，共同探索中大獨一無二的特質與價值。

2021年12月至2022年6月──督導委員會考慮顧問公司所提供的建議，包括形象設計選項、標語及視覺設計。

2022年9月22日──督導委員會把最終建議向大學校董會執行委員會進行匯報。



資料來源：段崇智聲明

