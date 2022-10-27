港產太空人︱中大、理大、城大等均有人參選　涉物理、工程等範疇

國家首次在香港選拔載荷專家，招募期今日（27日）晚上11:59結束，港府截至昨日（26日）已收到近50份報名。據了解，應科院、中大、城大、及理大均有研究人員及教學人員等報名參加選拔，當中包括來自物理、地理、醫學及工程等範疇研究人員。



中大表示，非常支持校內研究員參與載荷專家選拔，自開始招募後一直積極配合推廣，包括在校園各處設置宣傳物品、廣發電郵予各學院學系，以及解答招募相關查詢等。校方指，接到多個查詢或報名，經篩選後將會於截止時間前提交申請名單，故正式申請人數目前仍未落實，而申請人的專業範疇包括物理、地理、醫學及工程等。

理工大學指，校內的學者反應熱烈，當中不乏符合條件的年輕或資深研究人員，並帶動科研學者和學生對航天領域研究和學習的濃厚興趣。校方會幫助有興趣的學者了解選拔要求及國家在航天航空工程領域的成就。

城市大學則表示，早前已透過內聯網向全體教研人員包括研究生發送有關選拔消息，目前接獲來自研究、教學人員的報名參加相關選拔，男女比例各佔一半。

應用科技研究院行政總裁葉成輝在月初計劃宣布時接受訪問，當時表示應科院內已有約10名符合資格人士表明有意參加選拔，大部份修讀工程科目為主，以電子工程佔最多。據了解，應科院內有最少6人已報名參選。

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