強制檢測︱50幢上榜　涉尖沙咀君臨天下、嘉湖山莊、麗港城等

醫務衞生局今晚（29日）發出最新一份強制檢測公告，共50幢大廈上榜，其中有48幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，涉半山區堅都大廈、紅磡海濱南岸、尖沙咀君臨天下、天水圍嘉湖山莊及茶果嶺麗港城等，並以觀塘區佔最多，有8幢上榜。



政府提醒，任何人倘在10月23日至29日身處有關大廈超過2小時，須在下周日或一（30及31日）進行核酸檢測。



▼10月29日 強制檢測公告大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有48幢大廈被納入強制檢測公告，當中以觀塘區最多佔8幢，包括茶果嶺麗港城5座、藍田康逸苑康庭閣、牛頭角彩盈邨盈順樓及牛池灣彩虹邨翠瓊樓等。

觀塘8幢強檢大廈 元朗亦有6幢

其次則為元朗區有6幢上榜，當中天水圍嘉湖山莊有2幢上榜，分別為樂湖居14座及景湖居 8座，另，元朗朗庭園3座及天水圍栢慧豪園 2 座亦在強檢之列。

半山豪宅堅都大廈、尖沙咀君臨天下1座及柴灣藍灣半島1座亦同樣上榜。

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另外，沙田區及深水埗區亦各佔5幢。在沙田區，馬鞍山恆安邨恆山樓、大圍名城 3 期 2 座（北翼及南翼）及沙田瀝源邨貴和樓均在名單內；至於深水埗區，則有長沙灣海麗邨海信樓、荔枝角盈暉臺 1 座及石硤尾白田邨詠田樓等。

另有2幢大廈因污水樣本陽性而上榜，分別為馬灣珀麗灣19座及九龍灣啟業邨啟裕樓。

政府明日（30日）會於馬灣珀麗灣重開臨時流動採樣站。臨時流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件。

▼10月29日 確診大廈名單▼



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確診大廈方面，共9,513幢大廈上榜，其中2,992幢大廈為新上榜或再有確診案。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括西半山Lily Court 2 座、長洲小貴灣、東涌藍天海岸水藍‧天岸6座、何文田天鑄5座、土瓜灣欣榮花園3座、葵涌新葵興花園B座及紅磡城中匯等。

10月29日強檢大廈：



陽性檢測個案曾到訪的地點：



牛頭角彩盈邨盈順樓

秀茂坪曉麗苑曉逸閣

藍田平田邨平仁樓

牛池灣彩虹邨翠瓊樓

藍田康逸苑康庭閣

油塘油翠苑漾美閣

茶果嶺麗港城 5 座

觀塘順緻苑順應閣



慈雲山慈民邨民裕樓

黃大仙黃大仙上邨啟善樓

牛池灣彩雲二邨瓊宮樓



尖沙咀君臨天下 1 座

大角咀維港灣 9 座



長沙灣海麗邨海信樓

荔枝角盈暉臺 1 座

長沙灣宇晴軒 2 座

長沙灣李鄭屋邨道德樓

石硤尾白田邨詠田樓



粉嶺欣盛苑欣麗閣

粉嶺欣盛苑欣喜閣



半山區堅道 80-88 號堅都大廈



屯門田景邨田翠樓

屯門景新臺 2 座

屯門新屯門中心 9 座



紅磡海濱南岸 2 座



荃灣荃灣中心成都樓

荃灣荃德花園 B 座



天水圍天祐苑祐泰閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居 14座

天水圍嘉湖山莊景湖居 8座

元朗朗庭園 3 座

天水圍栢慧豪園 2 座

天水圍天富苑榮富閣



東涌逸東二邨翠逸樓

東涌映灣園映濤軒 8 座



將軍澳新都城 2 期 5 座

將軍澳頌明苑冠明閣

將軍澳維景灣畔 15 座

將軍澳富康花園 1 座



大圍美田邨美庭樓

馬鞍山恆安邨恆山樓

沙田瀝源邨貴和樓

大圍金獅花園金安閣

大圍名城 3 期 2 座(北翼及南翼)



筲箕灣愛東邨愛平樓

鰂魚涌英皇道 993 號得利大廈

北角英皇道 632 號慧雲峯

柴灣藍灣半島 1 座



污水檢測呈陽性地點：



馬灣珀麗灣 19 座

九龍灣啟業邨啟裕樓

