2歲女童確診出現嘶吼症　情況危殆留醫ICU　未有打疫苗

醫院管理局周五（28日）公布，一名24個月大女童周三（26日）出發燒及咳嗽，翌日入院證實確診新冠肺炎，並出現嘶吼症，目前在瑪嘉烈醫院兒科深切治療病房（PICU）接受治療，需使用呼吸機，情況危殆，她未有接種新冠疫苗。



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留院病人逼近2000人 一成接受氧氣治療或用呼吸機

醫院管理局表示，截至今日（28日）凌晨零時零分，共有1,949名確診病人留醫治療，當中有240名新增確診病人。留醫的病人中，約9%、178名病人正接受氧氣治療，另有11名病人需要以呼吸機協助呼吸。需要入住隔離設施的病人中，389名病人在隔離病房，118名病人在二線隔離病房，516名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有152名是新增確診病人。

新增呈報10名危殆病人及五名嚴重病人，現時合共有35名危殆及40名嚴重病人，當中八名危殆病人正接受深切治療。過去一日新呈報六名確診病人在公立醫院離世。

女童留醫瑪嘉烈醫院 需使用呼吸機

局方表示，其中一名正接受深切治療患者，為一名24個月大女童。她在周三因發燒及咳嗽到私家醫院急症室求診，翌日（27日) 轉送到瑪嘉烈醫院，證實確診新冠肺炎，並出現嘶吼症。女童並無接種新冠疫苗，目前在瑪嘉烈醫院兒科深切治療病房接受治療，需使用呼吸機，情況危殆。

醫管再次呼籲家長，盡快為子女安排接種新冠疫苗，加強保護子女，萬一不幸感染新冠病毒，亦可大大減低重症及死亡風險。

早前公布在伊院深切治療病房留醫的31個月大男童現時情況仍然危殆；另一名在瑪嘉烈醫院深切治療病房留醫的21個月大女童則情況穩定。

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