新冠疫情下新增癌症個案近20年首度下跌　肺癌仍為頭號殺手

香港癌症資料統計中心近日公布最新2020年癌症統計數據，在新冠疫情下，香港新增癌症個案近20年首度下跌，2020年新增癌症個案34,179宗，較2019年少903宗，下跌2.6％。惟女性罹患癌症數字首度超越男性，兩性比例為每100宗男性個案有105名女性患者，女比男總數多出773宗。



在2020年，本港五大常見癌症分別為，肺癌、大腸癌、乳腺癌、 前列腺癌以及肝癌。共佔全港癌症新症個案57%。五大男性常見癌症方面，首五位分別為肺癌、大腸癌、前列腺癌、肝癌和胃癌。女性方面，頭五位常見癌症依序為乳腺癌、大腸癌 、肺癌 、 子宮體癌 和甲狀腺癌，合共佔癌症個案約65%。

中心表示，在過去十年中，五大癌症新症宗數的排名大致相同，新症宗數增幅最大是乳腺癌， 增加了65%，自2010 年以來，整體女性癌症更增加了接近40%，入侵性女性乳腺癌的宗數累積上升了64.4%，明顯高於整體增幅。另外，前列腺癌亦比10年前增加了55%，肝癌新症宗則下跌6.9%。

乳癌是香港女性最常見的癌症。

在2020年，本港有14,805人因癌症離世，佔全港整體死亡人數29.2%，當中58%為男性，最多死亡個案為肺癌，佔26.4%、其次為大腸癌，佔15.4%以及肝癌佔10.3%，合共佔所有癌症死亡人數的一半以上。肺癌是男性患者和女性患者的頭號殺手，分別佔29.3%以及22.4%，其次為大腸癌，分別佔15.2%以及15.8%。

吸煙是引致肺癌其中一個主要原因。（資料圖片/盧翊銘攝）

香港癌症資料統計中心指出， 雖然癌症個案近20年首度下跌，但與2010年相比，癌症新症宗數急升近30%。中心指，65歲或以上人口自2010年按年增加4.2%，香港人口老化問題令癌症新症大幅增加。中心稱，新增癌症宗數的減少可能是受隔離和社交距離措施影響，尋求醫療服務的人數減少，繼而減少了在疫情的早期階段接受篩查和診斷。

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