中大生稱遭同宿「大仙」灌酒謝罪　嘔泡送院　中大：若違規將跟進

一名自稱是中文大學應林堂新宿生的中大男生，在社交網站報稱本月1日在參加宿堂活動時，疑在該宿舍一個傳統「指責」環節中，遭同宿舍的「大仙」（即高年級生）強迫飲下大量酒精。該學生發文指喝下大量入伏特加及威士忌等烈酒後徹底失去意識，在床上昏睡並嘔白泡及全身抽搐，最後由其同學召救護車送院。



中大回覆確認，事發當日有一名學生在宿舍身體不適，救護車其後到校園將該宿生送院治理，並指若發現有學生違反大學規則，校方將按既定程序處理及跟進。警方亦表示，當日接獲報案指一名18歲男學生倒在應林堂走廊位置，救護員到場時事主清醒，送威爾斯親王醫院治理，案件列「發現醉酒人士」處理，毋須警方協助。



參與應林堂新宿生活動 新生須遭前輩指責並飲酒「謝罪」

Facebook專頁「New CUHK Secrets」昨晚發出一篇「事主」投稿貼文，稱自己本月1日凌晨零時，參加應林堂現役宿生舉辦的活動，該活動規定新宿生必須出席。事主稱，當晚在三樓烹飪室先是有「指責」環節，由入住第二年的前輩宿生站在椅上主持，要求新宿生逐一站前為近期「錯事」道歉，並向其大聲指責，要求新宿生飲酒謝罪。

先飲約100毫升伏特加 再被灌三輪酒後失去意識

貼文表示，當晚被前輩指責在活動中辦事不力，被罰手持一瓶伏特加飲至前輩喊停為止，當時已攝取約100毫升伏特加。事主又稱，之後有名為「生日蛋糕」環節，該些前輩宿生將酒泡比喻為忌廉、酒精為餅底，將4至5罐啤酒倒入12個1.5升容量的鐵煲，稱為「生日蛋糕」，命令所有新宿生在現役宿生唱完歌前喝完一煲。

貼文指出，事主在20分鐘內連續飲了三輪，直至「空煲」，期間只有數分鐘停頓，即使喝完亦要喝其他人未喝完的酒，途中若倒瀉酒精或令前輩宿生有意見，煲內便會被倒入烈酒。事主稱當晚自己的煲內被混入伏特加、威士忌，酒味濃烈，喝下去時喉嚨及胃部已極度不適；第二輪更已搖搖欲墜，卻仍遭前輩強灌烈酒，第三輪過後更徹底失去意識，被抬至一樓東翼走廊之床褥上。

中大應林堂宿舍。（中大崇基宿舍委員會網站圖片）

事主指，躺臥半小時後，有同屆宿生見他昏睡不斷嘔吐、間中更嘔白泡，全身抽搐、神情痛苦，對他拍打亦無反應，遂於清晨7時報警，並召來救護車。

事主稱事後出現驚恐、抑鬱症狀

事主稱，在醫院醒來後才知情況，現時雖已出院，但食道、胃部仍有損傷，消化出現困難，亦因宿舍活動已缺乏睡眠，出現驚恐、抑鬱症狀，極為影響日常學習，更因今次被灌酒留下陰影。

崇基書院。（資料圖片）

中大確認10.1有宿生不適送院：如有違規會按既定程序跟進

中大回應指，於10月1日得悉一名學生在其宿舍身體不適，救護車其後到校園將該宿生送院治理，並稱如發現有學生違反大學規則，校方將按既定程序處理及跟進。

警方列「發現醉酒人士」處理

警方則表示，接報指稱18歲男事主倒臥在中大應林堂走廊位置，事主朋友見狀擔心出事報警。救護員到場後，事主已回復清醒，並送往威院治理，案件列「發現醉酒人士」處理，毋須警方協助。

應林堂為中大崇基學院於1958年建成的第二座學生宿舍，亦是男生宿舍，共提供約100個男生宿位。