香港單車節｜50公里組、30公里組名額加碼至最多5000人　11.6截止

「新鴻基地產香港單車節」闊別4年將於12月18日重臨，今日（29日）開始報名。旅發局宣布，由於單車節「50 公里組」及「30公里組」兩個非競賽性質項目的公眾報名反應熱烈，決定即時增加報名名額由3000人增加至5000人，讓更多公眾可以參加。



▼香港單車節為本港其中一項單車盛事▼



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闊別四年12月18日重臨 名額最初暫定約3000人

香港單車節闊別4年後重臨，成第五波疫情後最大型戶外體育盛事，各項目名額本暫定約3,000人，並在今日（29日）開始報名。同日旅發局則宣布，因「50 公里組」及「30公里」兩個非競賽性質項目的公眾報名反應熱烈，決定即時增加報名名額至最多5000人，讓更多公眾可以參加。各單車好手及與愛好者可到活動報名網站)登記參加。

值得留意的是，參加者要遵守一定的就防疫要求及單車技術評核。除中國香港單車總會競賽會員或其他單車會會員、曾完成「新鴻基地產香港單車節」單車活動，或相近程度單車賽事的人士外，所有50 公里及30公里組參加者，須通過11 月19 日至20 日，由大會安排的單車技術評核。

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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參加者須完成三針接種

另外，參加者在活動前14 日，即12月4日或之前須完成接種三針香港政府認可的新冠疫苗，包括新冠肺炎的康復者。參加者亦要在活動前48小時內，持由主辦機構安排政府認可的核酸檢測陰性結果，及在活動當日持快速抗原測試陰性結果。

今年「新鴻基地產香港單車節」將於 12 月 18 日（星期日）舉行，全日設有6 項結合休閒活動及專業車手競速的組別，除了50 公里組及30 公里組外，亦舉行「男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽」，以及「總裁慈善及名人單車遊」。