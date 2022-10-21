香港單車節12月18日復辦　經三隧三橋可踩上青馬大橋

香港旅遊發展局今日（21日）宣布將於12月18日舉行「新鴻基地產香港單車節」，停辦三年後再復辦。今次再以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋六區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，以及ICC 環球貿易廣場等多個標誌建築及主要幹道，活動將設有供公眾報名的「50 公里組」及「30 公里組」，旅發局稍後將公布詳情。



▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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設「50 公里組」及「30 公里組」 稍後公布報名詳情

「新鴻基地產香港單車節」過去三年因社會事件及疫情等原因而未能舉行，闊別四年今年將正式回歸，旅遊發展局宣布於12月18舉行「新鴻基地產香港單車節」，再次以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋六區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，以及ICC 環球貿易廣場等多個標誌建築及主要幹道。

活動將設有供公眾報名的「50 公里組」及「30 公里組」，旅發局稍後將公布詳情。