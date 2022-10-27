單車節｜12.18舉行 暫定最多3000人 參賽者須打3針
撰文：歐陽德浩
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香港單車節停辦了三屆，旅發局今日（27日）公布，「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日舉行，市民最快可在10月29日（本周六）上午10時報名，名額暫定約3,000人，當中50公里組別途經「三橋三隧」，但去年底曾公布途經的港珠澳大橋，則並未再提及。參賽者須接種3劑新冠疫苗，賽前48小時內須接受核酸檢測，比賽當日亦須快測，陰性才准出賽。
今屆「香港單車節」 將於12月18日，上午5時半至下午1時半舉行，名額暫定約3,000人，分為50公里組、30公里組等。當中50公里組別路線包括「三隧三橋」，即青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道及尖山隧道，回程途中更有機會欣賞日出。
50公里組別途經「三隧三橋」
報名日期為10月29日上午10時，市民可到網上報名，額滿即止，接受介乎16至70歲人士報名。50公里組收費為650元、30公里為330元。
此外，除了符合特定資格的參賽者外，即香港單車總會會員，或曾完成單車節賽事，其他所有參加50或30公里組別者，須在11月19日至20日，接受大會安排的技術評核。
▼對上一次香港單車節是在2018年10月14日舉行的▼
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防疫措施方面，所有參賽者須符合3項條件：
1. 在12月5日前，完成3劑政府認可的新冠疫苗；
2. 在參賽前48小時內，接受大會安排的核酸檢測，並取得陰性結果；
3. 比賽當日須接受快測，並取得陰性結果。
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