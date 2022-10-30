澳門疫情｜美獅美高梅娛樂場荷官確診　所有居民一連三日每天快測

澳門近日再現零星確診個案，據當地新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，一名路氹美獅美高梅娛樂場的荷官確診，經追蹤發現與珠海陽性病例在珠海地下商場順達快遞有相同時空的暴露，故列為輸入性病例。該患者兩名同住兒子同樣確診，澳門宣布全澳居民必須於今日起一連三日每日快測一次。



澳門應變協調中心表示，珠海通報一名43歲澳門女居民上周二（25日）與珠海陽性病例在珠海地下商場順達快遞有相同時空的暴露，衛生局隨即安排採樣和醫學觀察，今日凌晨新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。（應變協調中心圖片）

應變協調中心表示，珠海昨晚（29日）通報一名43歲澳門女居民上周二（25日）與珠海陽性病例在珠海地下商場順達快遞有相同時空的暴露，衛生局隨即安排採樣和醫學觀察，今日凌晨新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，已送到高頂公共衛生臨床中心進一步診治。

由於患者在10月24日及26日核酸檢測陰性，根據流行病學調查列為輸入性病例。現正進行詳細流行病學調查，詳細情況和具體措施稍後公布。

患者兩名兒子同樣確診

該名患者兩名同住的13歲兒子同樣確診，為青洲中學初二級學生。因母親確診，被列為密切接觸者，二人上周四（27日）核酸檢測結果為陰性，今日核酸檢測結果則均為陽性，列為輸入性相關病例。為排除社區內可能潛伏的個案，降低病毒傳播風險，應變協調中心決定，全澳居民必須於今日至11月1日連續3天，每天進行一次新型冠狀病毒快速抗原檢測。

患者任職路氹美獅美高梅娛樂場莊荷

應變協調中心宣布，澳門永康街43號麗華新村第一座列為紅碼區。因確診患者是路氹美獅美高梅娛樂場的莊荷（即荷官），分別於10月26日早上7時至下午3時、10月27日早上7時至下午3時、 10月28日早上7時至11時上班，故當局亦會對其工作場所和家居等風險區域採取一系列防疫措施，詳情稍後公布。

中心亦呼籲10月25日至28日曾到過拱北口岸地下商場快遞區的人士，今日起一連三日應每日主動進行核檢，每次相隔至少12小時。